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Сбил людей на переходе: в Киеве свидетели задержали виновника кровавого ДТП (фото)
В Киеве неравнодушные граждане задержали водителя, сбившего на переходе людей и скрывшегося с места ДТП. Ранее похожее ЧП произошло в Николаеве, где маленькую девочку сбила «скорая».
По информации «Киев Оперативный», пострадали двое — женщина и ребенок. Свидетелей ДТП просили срочно обратится в полицию.
Но вскоре стало известно, что водитель, сбивший людей, задержан. Об этом сообщил в социальных сетях Сергей Гришин и уточнил, что пострадали две девушки и что они находятся в тяжелом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео серьезного ДТП возле станции метро «Дорогожичи» в Киеве, во время которого водитель маршрутки № 155, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил на пешеходном переходе троих людей.
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