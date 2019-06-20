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Селена Гомес снова ушла в депрессию и отказалась от Instagram
Американская актриса и певица Селена Гомес, которая произвела фурор откровенным нарядом на Каннском кинофестивале, снова ушла в депрессию и отказалась от социальных сетей. На счету звезды, которая входит в тройку самых популярных пользователей Instagram, 152 миллиона подписчиков по всему миру.
Но певица удивила их неожиданным заявлением о том, что перестала пользоваться социальной сетью и удалила приложение Instagram со своего телефона.
На шоу Live with Kelly and Ryan Селена сообщила, что молодым людям очень вредно тратить все свое время на просмотр комментариев и принимать их близко к сердцу.
«Соцсети вгоняют меня в депрессию, они заставляют иначе смотреть на свое тело и чувствовать себя нехорошо. Я думаю, что очень вредно тратить все свое время, сосредотачиваясь на комментариях в социальных сетях» — откровенно призналась певица.
Ранее Селена говорила журналистам, что для ее поколения социальные сети — ужасное явление.
Заявление певицы дошло и до генерального директор Instagram Адама Моссери, которого поступок Селены очень разочаровал. Он намерен лично встретиться со звездой и поговорить с ней, чтобы улучшить работу платформы.
«Если есть что-то конкретное, что, по ее мнению, работает или не работает в приложении, то я бы хотел услышать. Нам нравится критика, мы хотим вести разговор», — сообщил Моссери.
Последний пост она опубликовала 9 июня.
Напомним, ранее Селена Гомес проходила лечение в психиатрической клинике. В октябре 2018 года после ряда осложнений из-за пересадки почки, певица начала страдать паническими атаками.
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