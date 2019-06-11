Шоу-бизнес

Селена Гомес удивила рискованным нарядом, который лишь чудом удерживался на ее пышной груди (фото)

Американская певица и актриса Селена Гомес произвела фурор на нью-йоркской премьере фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают», в котором исполнила одну из главных ролей. 26-летняя красотка надела для этого случая черное с перьями мини-платье, отличающееся весьма рискованным декольте. Как пишет издание Daily Star, платье лишь «по счастливой случайности» удерживалось на ее пышной груди. Предположительно, звезда воспользовалась двухсторонним скотчем, чтобы удержать ткань на нужном месте и показать не больше, чем планировала.

Зато, благодаря своему наряду Селена с легкостью затмила в этот вечер всех прочих знаменитостей, притянув к себе взгляды присутствующих. Гомес, которая ранее была самой популярной женщиной в Instagram, вызвала восторг у своих фанатов. «Это один из ее лучших обликов», «Это та Селена, которую мы хотели. Да, наконец-то!», — писали они.

Гомес постепенно возвращается к нормально жизни после нервного срыва, который произошел с ней в октябре. Звезда прошла лечение от депрессии в психиатрической клинике.

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