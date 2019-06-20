Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов (фото)

Спорт

Роман футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко со спортивной журналисткой Владой Седан стал настоящей сенсацией. Дело в том, что и Александр, и Влада очень известны в футбольных кругах, но паре удалось некоторое время скрывать отношения.

Не секрет, что для достижения высоких результатов необходимо иметь надежный домашний «тыл». У футболистов сборной Украины с этим все в порядке — и вы сами можете убедиться в этих словах, посмотрев на завораживающие фото жен и подруг игроков «желто-синих». К таким девушкам стоит спешить после тренировок и матчей…

Валерия Бойко (жена голкипера «Динамо» Дениса Бойко)

Жену голкипера «Динамо» зовут Валерия, ей 31 год. Пара расписалась в 2012-м. Для обоих это уже второй брак, вместе воспитывают сына Валерии от первого брака. Девушка построила успешную карьеру в модельном бизнесе.

Валерия Бойко, жена вратаря Дениса Бойко

Валерия Бойко, жена вратаря Дениса Бойко

Валерия Бойко, жена вратаря Дениса Бойко

Валерия Бойко, жена вратаря Дениса Бойко

Валерия Бойко, жена вратаря Дениса Бойко

Валерия Бойко, жена вратаря Дениса Бойко

Анастасия Свистельник (девушка защитника «Динамо» Никиты Бурды)

Защитник киевского «Динамо» встречается с Анастасией Свистельник. Девушка работает в индустрии красоты — профессионально делает маникюр, а также занимается наращиванием и дизайном ногтей.

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Анастасия Свистельник, подруга защитника Никиты Бурды

Алина Буяльская (жена полузащитника «Динамо» Виталия Бульяского)

Со своей будущей женой Алиной полузащитник «Динамо» был знаком еще со школьной скамьи, пара долгое время встречалась, а в 2017 году поженилась. В ноябре того же года в семье родилась дочь Злата. По образованию Алина политолог, но стала визажистом, а сейчас и вовсе находится в декрете.

Алина Буяльская, жена полузащитника Виталия Буяльского

Алина Буяльская, жена полузащитника Виталия Буяльского

Алина Буяльская, жена полузащитника Виталия Буяльского

Алина Буяльская, жена полузащитника Виталия Буяльского

Алина Буяльская, жена полузащитника Виталия Буяльского

Алина Буяльская, жена полузащитника Виталия Буяльского

Анна Кравец (жена нападающего турецкого «Кайсериспор» Артема Кравца)

Супругу нападающего, выступающего в турецком чемпионате за «Кайсериспор», зовут Анна. Пара поженилась в декабре 2010 года. Долгое время девушке приписывали родственные связи с вице-президентом киевского «Динамо» Леонидом Ашкенази, но сама девушка это отрицала. В ноябре 2017-го в семье Кравец произошло пополнение — Анна родила двойню, мальчиков назвали Владом и Иваном.

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Анна Кравец, жена нападающего Артема Кравца

Юлия Кривцова (жена защитника «Шахтера» Сергея Кривцова)

Супруга защитника донецкого «Шахтера» Юлия, как и муж, родом из Запорожья. Пара жената с декабря 2012 года, воспитывает троих детей — 6-летнего сына Андрея, а также дочерей четырехлетнюю Алису и годовалую Есению.

Юлия Кривцова, жена защитника Сергея Кривцова

Юлия Кривцова, жена защитника Сергея Кривцова

Юлия Кривцова, жена защитника Сергея Кривцова

Юлия Кривцова, жена защитника Сергея Кривцова

Юлия Кривцова, жена защитника Сергея Кривцова

Юлия Кривцова, жена защитника Сергея Кривцова

Анастасия Томазова (девушка голкипера испанского «Реала» Андрея Лунина)

Любимую девушку голкипера, принадлежащего мадридскому «Реалу», зовут Анастасия Томазова. Ей 23 года, она из Днепра, закончила Национальный университет имени Олеся Гончара. Пробует себя в модельном бизнесе.

Анастасия Томазова, подруга вратаря Андрея Лунина

Анастасия Томазова, подруга вратаря Андрея Лунина

Анастасия Томазова, подруга вратаря Андрея Лунина

Анастасия Томазова, подруга вратаря Андрея Лунина

Анастасия Томазова, подруга вратаря Андрея Лунина

Анна Шокер (жена защитника «Шахтера» Николая Матвиенко)

С Анной Шокер 22-летний защитник «Шахтера» Николай Матвиенко встречался больше трех лет, а в марте 2019-го пара сыграла свадьбу. Избранница старше футболиста на четыре года, родом из Донецка, занимается моделингом, любит татуировки и животных.

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Анна Шокер, жена защитника Николая Матвиенко

Маргарита Степаненко (жена полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко)

Полузащитник донецкого «Шахтера» в официальном браке с Маргаритой с 2013 года. Воспитывают троих сыновей — 6-летнего Ярослава, четырехлетнего Святослава и двухлетнего Мирона.

Маргарита Степаненко, жена полузащитника Тараса Степаненко

Маргарита Степаненко, жена полузащитника Тараса Степаненко

Маргарита Степаненко, жена полузащитника Тараса Степаненко

Маргарита Степаненко, жена полузащитника Тараса Степаненко

Маргарита Степаненко, жена полузащитника Тараса Степаненко

Маргарита Степаненко, жена полузащитника Тараса Степаненко

Юлианна (девушка защитника «Динамо» Артема Шабанова)

Избранницу защитника «Динамо» зовут Юлианна. Блондинка увлекается йогой, часто посещает спортзал и любит путешествия.

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Юлианна, подруга защитника Артема Шабанова

Ольга Швед (жена нападающего шотландского «Селтика» Марьяна Шведа)

Несмотря на юный возраст (футболисту всего 21), Марьян Швед уже три года состоит в официальном браке с Ольгой. Пара поженилась, когда футболист выступал в Испании за «Севилью», теперь же супруга отправится вслед за мужем в шотландский Глазго, где Марьян будет выступать за «Селтик».

Ольга Швед, жена нападающего Марьяна Шведа

Ольга Швед, жена нападающего Марьяна Шведа

Ольга Швед, жена нападающего Марьяна Шведа

Ольга Швед, жена нападающего Марьяна Шведа

Ольга Швед, жена нападающего Марьяна Шведа

Ольга Швед, жена нападающего Марьяна Шведа

Инна Ярмоленко (жена нападающего английского «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко)

Супругу игрока английского «Вест Хэма» зовут Инна, с которой футболист познакомился на одной из дискотек в Киеве. В браке с 2011 года, воспитывают двоих сыновей — 6-летнего Ивана и трехлетнего Даниила.

Инна Ярмоленко, жена нападающего Андрея Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего Андрея Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего Андрея Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего Андрея Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего Андрея Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего Андрея Ярмоленко

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