Военкоматы знают, что ловить призывников на улицах нельзя, но продолжают это делать (видео)

Происшествия

В Киеве очередной скандал с похищением людей военкоматами. Несмотря на то что Генштаб не так давно осудил такую практику и пообещал строго наказывать осуществляющих ее военкомов, военные ловят на улицах молодых мужчин и пытаются отправить их на срочную службу. Освобождать похищенных приходится полиции.

«Меня только что остановили возле метро „Житомирская“ люди в форме. Забрали паспорт и сказали, что пойду в армию. Есть официальные документы того, что я не пригоден. О них они говорить не хотят», — сообщил в Facebook пользователь Bogdan Dar. Богдану 6 сентября исполняется 27 лет. И у военкомата сейчас последний шанс заполучить парня, поскольку после достижения 27-летия на срочную службу не призывают. А то, что у него — «белый билет» (освобождение от военной службы по состоянию здоровья), то, как говорится, «проблемы индейцев шерифа не волнуют».

— У входа в метро стояли семь человек: кто-то в военной форме, кто-то — в похожей на полицейскую (но без нашивок «полиция»), кто-то — в гражданской. Один из военных сказал: «Молодой человек, идите сюда». Я не понял, что это ко мне, пошел дальше. Два человека меня догнали: «Ваши документы». Я спросил, по какой причине, и поинтересовался, кто они. Эти люди показали и быстро спрятали какое-то удостоверение, так, что рассмотреть его не успел. Сказали, что у них плановая проверка документов, — рассказал «ФАКТАМ» Богдан. — У меня был с собой паспорт, показал его. Один забрал документ у меня из рук, посмотрел и сказал другим: «Забирайте его». Он ушел с паспортом, а остальные, несмотря на мои протесты (мне надо было ехать по делам), окружили и, подталкивая руками, увели в автобус. Сказали: «Сейчас твои дела — поедешь в армию».

Когда меня посадили в автобус, я написал о произошедшем в Facebook и позвонил в полицию, сообщил, что какие-то люди в военной форме меня забрали, не представляются. Предлагал военным поговорить с полицией по телефону — они отказались.

Меня и еще нескольких человек привезли в Святошинский военкомат. Завели в кабинет, где расспрашивали, сколько мне лет, где живу, проходил ли медкомиссию. Начали рассказывать, как плохо уклоняться от службы. Я пытался объяснить, что не уклоняюсь. Три года назад медкомиссия при военкомате в Запорожской области, где тогда жил, отправляла меня на обследование, после которого признала негодным к военной службе. Предлагал: «У вас есть мои данные, пробейте по базе и все узнаете». Но они не слушали и всячески пытались отправить меня на свою медкомиссию. На вопрос, почему меня привезли в Святошинский военкомат Киева, если я живу в Киево-Святошинском районе Киевской области, эти люди тоже не реагировали.

Вскоре приехала полиция, и мне сразу же отдали документы и отпустили, пообещав, что меня еще пробьют по базам и если что-то найдут, то пришлют уведомление в суд. Полицейским тот человек в камуфляже, который меня забирал, объяснил, что я сюда пришел добровольно. «Нет, — говорю, — не добровольно. У меня забрали документы и семь человек вели в автобус с номерными знаками АА5974ОР» — «Но вы же шли сами». — «Не сам, меня подталкивали». — «У вас есть побои?» — «Побоев нет, но, если надо, мы можем у метро поискать свидетелей среди тех, кто там торгует». Я попросил его представиться — военный сказал, что он Андрей, и тут же ушел. После этого я тоже ушел.

Кстати, произошедшее с Богданом — не единичный случай. Полицией было зарегистрировано два вызова в Святошинский военкомат. Туда был направлен патруль, но, когда патрульные приехали, вызывавшие их граждане уже были отпущены и претензий к военным не имели, рассказал «ФАКТАМ» спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

«ФАКТЫ» попросили представителя Святошинского райвоенкомата прокомментировать произошедшее: насколько законно хватать на улице и пытаться отправить в армию людей, которые не только не проживают (не зарегистрированы) в этом районе, но и признаны непригодными к военной службе.

— Что значит «непригоден»? У него есть справка? У него в приписном есть отсрочка по здоровью? Если нет справки, нет отсрочки в приписном, то его просто забирают на медкомиссию. Сейчас эту комиссию подтвердят на ДВРЗ (жилой массив в Киеве называют так из-за расположенного рядом Дарницкого вагоноремонтного завода. Там расположен Киевский объединенный сборный пункт. - Авт.), и человека отпустят. На слово никому не поверят, должна быть отметка в документе. А может, у него вообще не было документов, — рассказала «ФАКТАМ» помощник дежурного.

— Ваши люди взяли парня в метро и привезли в военкомат…

— Что значит «взяли и привезли»? На законных основаниях никто не берет и не привозит. Мы не действуем по беззаконию.

— Если по закону — человек в Запорожской области признан непригодным…

— А он нам документы предъявил?

— Разве их обязательно носить с собой?

— Во время призыва на срочную службу, объявленного президентом Украины, — да.

— Все люди обязаны?

— Нет, не все, только призывного возраста, у которых есть отсрочка, которые являются студентами.

— А если человек живет не в вашем районе, то вы все равно его вызываете?

— Вызываем только по месту регистрации. А для того, чтобы доказать, что он наш или не наш… Документы у него при себе были? Он их предъявил? Сказать ведь можно что угодно.

— Молодой человек живет в Киевской области… (О том, что Богдан зарегистрирован по-прежнему в Запорожской области, я сказать не успел.)

— Живет. А зарегистрирован может быть где угодно. Документально человек подтвердил? Паспорт или хотя бы приписное удостоверение показал?

— Паспорт у него был. А в ваших базах ведь указано, кто годен, кто непригоден…

— Для того чтобы подтвердить это, призывники ежегодно проходят комиссию. А если где-то учатся, то приносят справку в начале каждого учебного года.

— То есть взять в метро парня и привезти в военкомат — законная практика?

— Никто не говорит, что это законная практика. Приезжайте к нашему военкому — он всё объяснит лично. По телефону мы не будем давать такую информацию.

Поскольку с собой у меня не было ни паспорта, удостоверяющего, что мне уже больше 27 лет и в Святошинском районе я не зарегистрирован, ни военного билета, в котором указано, что срочную службу я прошел и еще в 2013 году снят с военного учета по возрасту, к военкому я ехать не рискнул. Вдруг с помощью меня еще решат план выполнить! Так и не поняв, на каких основаниях военкомат может использовать незаконную (по словам их же представителя) практику отлова людей, я позвонил в Киевский горвоенкомат.

— У нас нет никакой информации по этому поводу, — с кем-то посоветовавшись, ответила поднявшая трубку женщина.

— А можете сказать, есть ли право у сотрудников военкомата проверять у людей на улицах, в общественном транспорте документы и забирать этих граждан в военкоматы? Может, военком это прокомментирует?

— Извините, я не юрист, не могу ответить на этот вопрос. А военкома сейчас нет. У вас есть юристы, обращайтесь к ним.

Между тем «ФАКТЫ» ни в указе президента о призыве в 2019 году, ни в Законе «О военной обязанности…» не нашли норм, обязывающих граждан, освобожденных (не путать с получившими отсрочку!) от военной службы, каждый год проходить медкомиссии, приносить в военкомат справки и носить с собой документы, подтверждающие освобождение.

А для «неюристов» из военкомата напоминаем: как неоднократно заявляли представители Генштаба и Минобороны, «военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий — проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции».

Мало того, подобные облавы, когда в военкоматы свозятся пойманные в общественных местах молодые люди призывного возраста, а потом уже военкомы разбираются, подлежат они призыву или нет (многие насильно приведенные в военкоматы юноши доказывают, что у них есть освобождение или право на отсрочку от службы), незаконны даже при помощи полиции. Как заявил глава МВД Арсен Аваков, принудительная доставка призывников в военкоматы не входит в функции полиции, поскольку это нарушает конституционные права и свободы граждан. Работники Нацполиции могут участвовать в подобных мероприятиях лишь в рамках уголовных производств по фактам уклонения от призыва.

Видео Facebook Bogdan Dar

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