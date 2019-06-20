Мир

100 самых сексуальных женщин мира по версии журнала Maxim: жена и дочь Трампа и другие красотки

В понедельник, 17 июня, популярный журнал для мужчин Maxim опубликовал свой ежегодный список 100 самых сексуальных женщин в мире. Несколько дней назад издание объявило, что рейтинг возглавила американская модель Оливия Калпо. Обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» украсила обложку специального номера Maxim, посвященного самым «горячим» представительницам слабого пола. Однако тогда редакция не стала называть больше никого из тех, кто вошел в этот список. И вот теперь стали известны все женщины, попавшие в рейтинг. В этом году Maxim несколько отошел от привычной схемы. Эксперты журнала оценивали не только внешние данные знаменитостей, но также многие другие критерии. Редакция особо отметила, что решила идти в ногу со временем. Имеется в виду всплеск борьбы женщин за свои права, который был спровоцирован масштабным секс-скандалом в Голливуде и появлением движения #MeToo.

Maxim не стал расставлять попавших в список по местам. Такого принципа давно уже придерживается журнал People, когда составляет свой ежегодный список 50 самых красивых знаменитостей в мире.

Но для Maxim такой подход в новинку. На этом перемены не были исчерпаны. Все 100 самых «горячих» женщин были распределены по группам. Это «Голливудские сердцеедки», «Королевы подиума», «Богини глянца», «Красотки на миллиард», «Певчие птички», «Командные игроки», «Титаны YouTube», «Нестареющие», «Восходящие звезды», «Соблазнительные спортсменки».

К сожалению, формат одной газетной полосы не позволяет подробно рассказать обо всех красавицах, попавших в список. «ФАКТЫ» представляют некоторых из них.

В группу «Красотки на миллиард» журнал Maxim включил первую леди США Меланию Трамп и старшую дочь американского президента Иванку.

Донльд, Мелания и Иванка Трамп

Напомним, третьей супруге Дональда Трампа 49 лет. Мелания была известной фотомоделью. Она родилась в Словении. Замужем за Трампом с 2005 года. У них есть сын Бэррон. Иванке 37 лет. Это дочь Дональда от первого брака с чешской моделью Иваной Зельничковой. Иванка уже 10 лет замужем за Джаредом Кушнером. У них трое детей. Дочь Трампа и ее муж — официальные советники президента США.

Галь Гадот попала в группу «Голливудских сердцеедок». Израильской актрисе 34 года. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве фотомодели. Рекламировала женское белье и спортивную одежду.

Галь Гадот

Популярность как актрисе ей принесли четыре части боевика «Форсаж». Их успех помог Гадот закрепиться в Голливуде. Сыграла главную роль в фильме «Чудо-женщина». Галь замужем за бизнесменом Яроном Версано. У них две маленькие дочери.

Самая сексуальная женщина в мире Оливия Калпо оказалась вне групп, по которым были распределены все участницы. Американке 8 мая исполнилось 27 лет. Покорять мир шоу-бизнеса она начала с победы в конкурсе красоты в своем родном штате «Мисс Род-Айленд» в 2012 году. В том же году ей достались короны конкурсов «Мисс США» и «Мисс Вселенная».

Оливия Калпо

В настоящее время Оливия рекламирует купальники и продукцию косметической компании L’Orеal. Калпо снялась в четырех фильмах, в том числе в комедии «Красотка на всю голову». Самая «горячая» женщина в мире не замужем. В начале нынешнего года она рассталась со своим женихом, американским футболистом Дэнни Амендолой.

Звезда Голливуда Халле Берри вместе с Дженнифер Лопес и Синди Кроуфорд представляет группу «Нестареющие».

Халле Берри

Актрисе 52 года. Она получила премию «Оскар» за исполнение главной женской роли в драме «Бал монстров». Сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас». Была трижды замужем официально и несколько лет прожила вместе с манекенщиком Габриэлем Обри. От него родила дочь Налу, которой исполнилось 11 лет. Еще у Халле есть пятилетний сын Масео. Мальчик появился на свет, когда Берри была замужем за французским актером Оливье Мартинесом. В 2016 году супруги расстались.

В группу «Певчие птички» попали 10 звезд поп-музыки. Рита Ора, например, родилась в Приштине (Косово) в 1990 году. Вскоре после этого ее семья переехала в Великобританию.

Рита Ора

Рита получила католическое образование. Карьеру певицы начала в 2008 году. Ее хит Grateful был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня к фильму» («50 оттенков серого»). Рита также сыграла в этой эротической мелодраме одну из ролей. Певице 28 лет. Она не замужем.

Американская супермодель Белла Хадид входит в группу «Королевы подиума». Ей 22 года. Она является одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц в мире по версии журнала Forbes. В 2016-м завоевала титул лучшей модели года в мире. Белла не замужем. Встречается с канадским певцом The Weeknd.

Белла Хадид

Ранее «ФАКТЫ» публиковали список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

Фото Getty Images

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