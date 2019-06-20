Закон Даши Лукьяненко: украинцев призывают подписывать петицию против педофилов

Происшествия

Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области заставило общество лишний раз задуматься над тем, какое можно выработать (избрать) противоядие. В сети появилась петиция против педофилов, целью которой является ужесточение наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие. Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook. Он, в частности, вспомнил инцидент, который произошел в Америке.

«29 июля 1994 года в Гамильтоне, округ Мерсер, штат Нью-Джерси, семилетняя Меган Канка была изнасилована и убита соседом Джесси Тиммендекасом. Преступление привлекло широкое внимание общественности к проблеме педофилии и привело к принятию в мае 1996 года Закона Меган (Megan's Law). Согласно этому закону общественность получила доступ к информации о местонахождении преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Тогда весь штат Нью-Джерси поднялся с требованием принять соответствующий закон, и он был принят», — пишет Аброськин.

Он также отметил, что современное украинское законотворчество направлено на решение экономических и национальных проблем.

«Украина — не Америка, и мы — не они, мы можем принимать законы по неотложным переименованиям улиц, евробляхам и еще чему-то, но только, к сожалению, не о защите наших детей. Может, все же примем наш закон Дарьи Лукьяненко или ради памяти той же Алины Васютин из Горняка, которая два года назад была изнасилована и замучена подонком? Сколько еще детей мы потеряем?» — возмущен замглавы Нацполиции.

Он цитирует слова одесситки Елены Рабчук: «В Уголовный кодекс предлагают ввести статью «Ззамена неотбытой части наказания добровольным мероприятием медицинского характера». Речь идет о химической кастрации лиц, осужденных за преступления сексуального характера по отношению к малолетним. Есть примеры стран, на которые нам суждено было равняться… Все мы слышали про «Закон Меган».

Напомним, петиция против педофилов была инициирована 27 мая 2019 года, однако внимание на нее широкая общественность обратила только сейчас, после ужасающего случая с Дашей. Каждый желающий может оставить свою подпись на сайте электронных петиций Верховной Рады Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Нацполиции буквально посекундно восстановили хронологию произошедшего в Ивановке Одесской области.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Одессе пропала 15-летняя девушка. 20 июня объявлена в розыск Альбина Каневская.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter