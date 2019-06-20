Пограничники устроили резню: подробности конфликта на Буковине

Происшествия

В Черновицком погранотряде произошел конфликт между военнослужащими, в результате которого один ударил другого ножом. Ранее в Барышевке под Киевом застрелили одного из руководителей местного отделения полиции.

О ЧП в Черновицком погранотряде сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации ГБР, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру, который получил тяжелое ранение. Пострадавший находится в больнице.

Нападающий задержан. Ему готовят сообщение о подозрении по статье «Угроза или насилие в отношении начальника».

В случае доказательства вины, нападавшему пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, где было зафиксировано нападение на пограничников. А в пункте пропуска через границу с Румынией в Закарпатской области пограничникам угрожали расстрелом контрабандисты. В прошлом году на этом же участке контрабандисты совершили наезд на пограничника, который привел к его смерти.

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