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Пограничники устроили резню: подробности конфликта на Буковине
В Черновицком погранотряде произошел конфликт между военнослужащими, в результате которого один ударил другого ножом. Ранее в Барышевке под Киевом застрелили одного из руководителей местного отделения полиции.
О ЧП в Черновицком погранотряде сообщает Государственное бюро расследований.
По предварительной информации ГБР, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру, который получил тяжелое ранение. Пострадавший находится в больнице.
Нападающий задержан. Ему готовят сообщение о подозрении по статье «Угроза или насилие в отношении начальника».
В случае доказательства вины, нападавшему пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, где было зафиксировано нападение на пограничников. А в пункте пропуска через границу с Румынией в Закарпатской области пограничникам угрожали расстрелом контрабандисты. В прошлом году на этом же участке контрабандисты совершили наезд на пограничника, который привел к его смерти.
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