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В Киеве из-за жары отменили продуктовые ярмарки
В связи с повышением температуры воздуха в столице приняли решение временно не проводить продовольственные ярмарки, чтобы избежать вспышек кишечных инфекций и пищевых отравлений. Чтобы покупатели не пострадали, Главное управление ветмедицины и Госсанэпидслужба рекомендовали приостановить уличную торговлю. Как рассказали в департаменте промышленности и развития горгосадминистрации, профильное ведомство предприняло соответствующие меры, реагируя на поручение городского головы от 15 июня: выездная торговля в привычных для покупателей местах свернута на этой и последующих неделях. Возобновить ярмарки рассчитывают (в зависимости от погоды) не раньше августа.
Так, уже 22 июня большая ярмарка, которая обычно по выходным проходит в Дарницком районе на улице Ревуцкого, не состоится. Полиция должна обеспечить порядок и следить, чтобы на площадке, где проводятся традиционные распродажи, не возникала стихийная торговля.
Из-за зноя скоропортящимися товарами запретили торговать также на проспекте Бандеры (возле Куреневского парка) в Подольском районе, о решении отказаться от проведения ярмарок стало известно из сообщения Соломенской администрации.
Тем временем, по прогнозам Гидрометцентра, средняя июньская температура в столице днем будет фиксироваться на уровне выше 30 градусов, в ближайшие дни жара только усилится. А Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает: 18−23 июня ожидается чрезвычайный уровень (5-й класс) пожарной опасности.
Специалисты призвали горожан быть максимально осторожными в обращении с огнем, особенно в лесу, и напомнили, как себя вести в зоне пожара:
- не паниковать и не принимать поспешных решений;
- не убегать от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону — преодолевать полосу огня нужно по краю против ветра, закрыв голову одеждой;
- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходить быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если спастись от пожара невозможно, то нужно попасть на открытое место, войти в водоем или же накрыться мокрой одеждой и дышать над самой поверхностью земли (здесь воздух менее задымлен);
- гасить пламя небольших низовых пожаров можно ветками лиственных пород деревьев, заливать водой, забрасывать мокрым грунтом, затаптывать ногами;
- во время тушения пожара не отходить от просек и дорог, держать в поле зрения других участников тушения и постоянно перекликаться с ними;
- следить за высокими деревьями, чтобы они не упали на вас;
- особо осторожными нужно быть на торфяниках: на месте горения торфа могут образоваться воронки, поэтому палкой следует проверять глубину выгоревшего слоя;
- после выхода из центра пожара следует передать местным властям и пожарной службе сведения о месте, размерах и характере пожара.
При ожогах нужно оказать пострадавшим первую помощь:
- положить или посадить человека и обильно поливать место ожога водой (не менее 15 минут);
- снять с поврежденных мест часы, кольца, ремни, обувь до того, как образуются отеки;
- снимать сгоревшую (или тлеющую) одежду можно, если она не прилипла к телу;
- обработать кожу вокруг ожогов раствором марганца или спирта;
- все поврежденные места нужно защитить тканью без ворса (простынь, наволочка, салфетки);
- как можно быстрее вызвать «скорую» по телефону «103».
Сначала следует позвонить по номеру «101» и вызвать пожарных.
Ранее «ФАКТЫ» давали киевлянам советы, как защитить себя в условиях сильного загрязнения воздуха, которое в последнее время фиксируется в столице.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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