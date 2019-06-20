В Киеве из-за жары отменили продуктовые ярмарки

Клуб потребителей

В связи с повышением температуры воздуха в столице приняли решение временно не проводить продовольственные ярмарки, чтобы избежать вспышек кишечных инфекций и пищевых отравлений. Чтобы покупатели не пострадали, Главное управление ветмедицины и Госсанэпидслужба рекомендовали приостановить уличную торговлю. Как рассказали в департаменте промышленности и развития горгосадминистрации, профильное ведомство предприняло соответствующие меры, реагируя на поручение городского головы от 15 июня: выездная торговля в привычных для покупателей местах свернута на этой и последующих неделях. Возобновить ярмарки рассчитывают (в зависимости от погоды) не раньше августа.

Так, уже 22 июня большая ярмарка, которая обычно по выходным проходит в Дарницком районе на улице Ревуцкого, не состоится. Полиция должна обеспечить порядок и следить, чтобы на площадке, где проводятся традиционные распродажи, не возникала стихийная торговля.

Из-за зноя скоропортящимися товарами запретили торговать также на проспекте Бандеры (возле Куреневского парка) в Подольском районе, о решении отказаться от проведения ярмарок стало известно из сообщения Соломенской администрации.

Тем временем, по прогнозам Гидрометцентра, средняя июньская температура в столице днем будет фиксироваться на уровне выше 30 градусов, в ближайшие дни жара только усилится. А Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает: 18−23 июня ожидается чрезвычайный уровень (5-й класс) пожарной опасности.

Специалисты призвали горожан быть максимально осторожными в обращении с огнем, особенно в лесу, и напомнили, как себя вести в зоне пожара:

не паниковать и не принимать поспешных решений;

не убегать от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону — преодолевать полосу огня нужно по краю против ветра, закрыв голову одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходить быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если спастись от пожара невозможно, то нужно попасть на открытое место, войти в водоем или же накрыться мокрой одеждой и дышать над самой поверхностью земли (здесь воздух менее задымлен);

гасить пламя небольших низовых пожаров можно ветками лиственных пород деревьев, заливать водой, забрасывать мокрым грунтом, затаптывать ногами;

во время тушения пожара не отходить от просек и дорог, держать в поле зрения других участников тушения и постоянно перекликаться с ними;

следить за высокими деревьями, чтобы они не упали на вас;

особо осторожными нужно быть на торфяниках: на месте горения торфа могут образоваться воронки, поэтому палкой следует проверять глубину выгоревшего слоя;

после выхода из центра пожара следует передать местным властям и пожарной службе сведения о месте, размерах и характере пожара.

При ожогах нужно оказать пострадавшим первую помощь: положить или посадить человека и обильно поливать место ожога водой (не менее 15 минут);

снять с поврежденных мест часы, кольца, ремни, обувь до того, как образуются отеки;

снимать сгоревшую (или тлеющую) одежду можно, если она не прилипла к телу;

обработать кожу вокруг ожогов раствором марганца или спирта;

все поврежденные места нужно защитить тканью без ворса (простынь, наволочка, салфетки);

как можно быстрее вызвать «скорую» по телефону «103».

Сначала следует позвонить по номеру «101» и вызвать пожарных.

Ранее «ФАКТЫ» давали киевлянам советы, как защитить себя в условиях сильного загрязнения воздуха, которое в последнее время фиксируется в столице.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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