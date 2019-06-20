Общество и люди

Студенты КНУ имени Шевченко протестуют против того, что Портнов стал профессором в их вузе (видео)

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, недавно вернувшийся в Украину, намерен вернуться к работе на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как передает «Радио Свобода», информацию подтвердил руководитель отдела кадров Алексей Иванченко, отметив, что Портнов приступит к работе с 1 сентября 2019 года и будет работать до 30 июня 2020 года.

На это время Портнова принимают в вуз на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права, как это принято в университете.

Между тем студенты встретили возвращение бывшего преподавателя в штыки. Они протестуют против возвращения Портнова на кафедру конституционного права.

Протестная акция «Нет Портнову в КНУ» проходит 20 июня возле красного корпуса университета.

Сам Портнов уже прокомментировал недовольство студентов.

«СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать. Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права. И я поддерживаю протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и заниматься в любом удобном для них формате», — написал Портнов в Telegram-канале.

Напомним, Портнов работал в Администрации бывшего президента Януковича, в январе 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей. В последние годы жил в Вене.

Портнов работал по совместительству на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко в течение 2009−2014 годов. Политика освободили в феврале 2014 года.

В Украине против Портнова расследовался ряд уголовных производств. Бывшего топ-чиновника подозревали в злоупотреблении властью на кафедре конституционного права КНУ им. Т. Шевченко и в завладении денежными средствами университета. В 2016 году уголовное производство было закрыто. Аналогично закрыли и дело НАБУ, по которому Портнова подозревали в незаконном обогащении.

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