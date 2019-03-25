Общество

Дело на 26 миллионов: НАБУ закрыло расследование в отношении Портнова

После отмены Конституционным судом Украины статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, Национальное антикоррупционное бюро закрыло очередное уголовное производство — в этот раз в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Об этом сообщают «Українські новини», ссылаясь на данные НАБУ

Сообщается, что в рамках производства расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн гривен.

Андрей Портнов в 2011—2014 годах занимал должность советника президента Украины Виктора Януковича, был заместителем главы Администрации президента. До этого он был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

Портнов покинул территорию Украины в 2014 году. Сначала он скрывался на территории России, сейчас живет и работает в Австрии.

В Украине его подозревали в преступлениях по ч. 2 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 1 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») УК.

В частности, прокуроры заявляли, что он, используя свое служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко, а также завладел средствами университета.

В 2015 году уголовное производство было переквалифицировано: «Завладение заработной платой университета» (по ст. 191 УК Украины). К марту 2016 года следствие не смогло установить лиц, которые завладели средствами университета в размере 800 гривен, и уголовное производство было закрыто.

Напомним, ранее НАБУ закрыло дела в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана и первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, все дела, заведенные по статье о незаконном обогащении, которую в Украине признали неконституционной, подлежат закрытию. А у антикоррупционных органов находилось 65 таких дел, по которым велось расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ответом на отмену в Украине статьи о незаконном обогащении государственных служащих стало решение МВФ о перенесе сроков предоставления Украине очередного транша в 500 млн долларов

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