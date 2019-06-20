Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: местные жители требуют казнить педофила (фото)

Происшествия

Похороны зверски убитой 11-летней жительницы пгт. Ивановка (Одесская область) Даши Лукьяненко, спецоперация по поиску которой длилась шесть суток, состоятся в пятницу, 21 июня. Девочку похоронят на местном кладбище. Об этом сообщили в Ивановской райадминистрации, соответствующее распоряжение подписал руководитель РГА Виктор Лобач.

В поселке буквально шокированы этой трагедией. На торговой палатке, в которой на местном рынке работают родители подозреваемого в убийстве Николая Т., красной краской написали: «Смерть убийце!». Минувшей ночью местные жители едва не подожгли дом, в котором случилось зверское убийство девочки и в котором проживает семья подозреваемого. Нынче это жилище охраняет полиция. Тем не менее семье убийцы советуют покинуть поселок, поскольку длительное время охранять их никто не будет.

Напомним, 19 июня по подозрению в преступлении задержали местного 22-летнего Николая Т. В содеянном он сознался.

«Он действительно признался в содеянном, — говорит мать обвиняемого. - Ничего ему не подбросили. Когда пришли с обыском, думала, может, какие-то вещи девочки найдут. Но когда нашли тело Дарьи, и сомнений не осталось. Я ничего не знала. Бегала с давлением 190/115, искала ребенка. И он у меня бегал, и ничего не сказал. Я согласна пройти полиграф, ответить на все вопросы — ничего не знала. Отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына…».

В четверг, 20 июня, Николаю Т. объявили подозрение в совершении преступлений по четырем статьям УК Украины: «Изнасилование несовершеннолетней», «Незаконное лишение свободы», «Убийство ребенка» и «Надругательство над местом захоронения». За это его могут посадить пожизненно.

В пятницу, 21 июня, суд изберет подозреваемому меру пресечения. Депутаты Ананьевского городского и районного советов Одесской области обратились к президенту с требованием казнить убийцу 11-летней Даши Лукьяненко.

«Депутаты Ананьевского городского и районного советов, руководители предприятий, граждане города обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову касаемо смертной казни для нелюдей, которые убили 5-летнего Кирилла Тлявова и 11-летнюю Дашу Лукьяненко», — гласит текст обращения.

Известно, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, который был на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Известно также, что отмену смертной казни в Украине документально закрепили 16 лет назад. 1 июля 2003 г. вступил в силу подписанный Украиной Протокол Европейской конвенции о правах человека, предусматривающий полную отмену смертной казни. Но вопрос ее возобновления с тех пор так и остался на слуху. Идея возвращения расстрельной статьи в украинское уголовное законодательство в свое время объединила даже таких непримиримых врагов, как коммунисты и «свободовцы». Актуальной она остается и по сегодняшний день. Теперь казнить предлагают в рамках борьбы с коррупцией и за преступления в зоне АТО. Хотя в целом социологи отмечают гуманизацию общественных настроений.

Напомним, что девочка пропала еще 13 июня. Полиция тогда развернула масштабные поиски в Ивановском районе. Позже, когда тело ребенка было найдено, в Нацполиции буквально посекундно восстановили хронологию страшного преступления.

«ФАКТЫ» также сообщали о том. что украинцев призывают подписать петицию против педофилов, целью которой является ужесточение наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие.

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