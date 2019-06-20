"Европейская солидарность" поддержала протест студентов КНУ имени Шевченко из-за Портнова

Общество и люди

Партия «Европейская Солидарность», лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, поддерживает требования студентов, преподавателей, выпускников Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко к руководству вуза о недопущении экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к преподаванию в вузе.

«Партия считает, что сама причастность Портнова к деятельности кафедры конституционного права юридического факультета является позором для украинского образования в целом и Киевского национального университета, где работали Шевченко, Максимович, Драгоманов, Костомаров и многие другие выдающиеся украинцы», — говорится в заявлении партии.

«Мы поддерживаем все требования участников акции и призываем всех неравнодушных граждан прийти и защитить честь и достоинство украинской высшей школы — без всякой партийной символики, ведь речь идет о национальных символах», — добавили в «ЕС».

Как известно, сотни студентов и активистов в четверг, 20 июня, устроили протест против решения КНУ имени Шевченко о восстановлении Портнова в должности профессора.

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