- 22:58 Ректор КНУ имени Шевченко прибыл к протестующим студентам и пообещал уволить Портнова
- 22:39 "Европейская солидарность" поддержала протест студентов КНУ имени Шевченко из-за Портнова
- 22:36 Стало известно, кто продолжит борьбу за пост премьер-министра Великобритании
- 21:56 Король мошенников, выданный Украиной Франции, за два года выманил 80 млн евро
- 21:45 Изнемогаем от жары: Алина Гросу показала новое фото с женихом
- 21:11 "Он — царь, в этом и фишка": стало известно, зачем Путин проводит прямые линии с россиянами
- 20:35 Самая красивая девушка Украины показала стройную фигуру: соблазнительное фото
- 20:26 "Больная на голову": нардеп Добкин по-хамски высказался в адрес протестующей против Портнова студентки
- 20:21 Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: местные жители требуют казнить педофила
- 20:12 Брат Кейт Миддлтон стал жертвой воров
- 19:53 Зеленский отменил указ о школьной форме
- 19:52 Аномальная жара: под Николаевом дотла сгорел тягач (видео, фото)
"Европейская солидарность" поддержала протест студентов КНУ имени Шевченко из-за Портнова
Партия «Европейская Солидарность», лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, поддерживает требования студентов, преподавателей, выпускников Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко к руководству вуза о недопущении экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к преподаванию в вузе.
«Партия считает, что сама причастность Портнова к деятельности кафедры конституционного права юридического факультета является позором для украинского образования в целом и Киевского национального университета, где работали Шевченко, Максимович, Драгоманов, Костомаров и многие другие выдающиеся украинцы», — говорится в заявлении партии.
«Мы поддерживаем все требования участников акции и призываем всех неравнодушных граждан прийти и защитить честь и достоинство украинской высшей школы — без всякой партийной символики, ведь речь идет о национальных символах», — добавили в «ЕС».
Как известно, сотни студентов и активистов в четверг, 20 июня, устроили протест против решения КНУ имени Шевченко о восстановлении Портнова в должности профессора.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..