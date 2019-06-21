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Десятки человек: названо количество пострадавших в столкновениях под парламентом Грузии
После столкновений и разгона митинга под парламентом Грузии пострадали 52 человека. Об этом передает Радио Свобода.
Сообщается, что по данным Министерства труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии, медицинскую помощь оказали 14 митингующим и 38 полицейским.
Отмечается, что люди пострадали из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль. При этом Минздрав не уточняет характер травм граждан, которые к ним обращались.
В свою очередь Rustavi2 уточняет, что в госпиталь были доставлены 10 человек, 4 из них нуждались в госпитализации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тбилиси в четверг начались массовые протесты из-за выходки главы российской делегации на Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), депутат Госдумы РФ Сергея Гаврилова. На открытии сессии, которая проводилась в здании парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера парламента. Тогда грузинские депутаты, представляющие оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», попытались изгнать российскую делегацию. Оппозиция указывала на тот факт, что Гаврилов ранее в своих выступлениях не раз заявлял, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые являются непризнанными республиками. Международное сообщество считает их территорией Грузии. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент. В свою очередь, российская делегация спешно покинула Грузию.
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