Лжец и авантюрист: в парламенте Грузии дали оценку возвращающемуся в Украину Саакашвили

Украина

Вовлечение в политику экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который заявил о своем возвращении в Украину после восстановления гражданства, принесет украинцам вред.

Как сообщает «Грузия Онлайн», об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, назвав бывшего грузинского президента «авантюристом». «Что касается самого Михеила Саакашвили, я думаю, что он является авантюристом. Он значительно противоречил интересам Запада, когда был президентом Грузии, в частности в период перед 2008 годом. Он проигнорировал все рекомендации наших партнеров. Кроме того, Саакашвили — человек, который на каждом шагу в связи со всеми вопросами лжет. Исходя из этого, для Украины вовлечение его в определенную деятельность будет не правильным и принесет вред», — заявил он.

В то же время вице-спикер парламента назвал решение о восстановление украинского гражданства Саакашвили, которое принял президент Украины Владимир Зеленский, досадным. Однако Гия Вольский добавил, что «грузино-украинские отношения гораздо важнее и масштабнее, чем-то, какое решение будет принято в отношении Саакашвили».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», партия Михеила Саакашвили намерена принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.



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