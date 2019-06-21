Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого вернули на место преступления

Происшествия

К концу дня в четверг, 20 июня, подозреваемого в зверском убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отконвоировали из Одессы обратно, в Ивановку, для проведения следственных экспериментов.

Как сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, 22- летнего Николая Тарасова сопровождает весьма представительная команда полицейских — «чтобы с подозреваемым ничего не случилось».

«В частности, дабы избежать самосуда со стороны разгневанных жителей Ивановки», — сказал Форостяк.

По его словам, поисковая спецоперация продолжалась так долго потому, что, во-первых, разрабатывались и проверялись одновременно несколько версий случившегося. В частности, тщательно изучалась версия о возможном похищении и вывозе девочки на авто за пределы населенного пункта. Как выяснилось позже, после снятия и просмотра видео с камер наблюдения, ни на какой машине Дашу не увозили. Собственно, как и не было никакой машины в данном микрорайоне в означенное время…

Во вторых, во время первичного осмотра домовладения Тарасовых и прилегающей к нему территории, правоохранители не имели прав и полномочий для проведения обыска.

Затем, путем естественного отбора, удалось «вычислить» круг возможных подозреваемых. С каждым часом он сужался, и в итоге осталось до десятка человек. В том числе — этот молодой человек. За ним следили, разрабатывали, собирали доказательную базу…

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, обвинение обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе.

«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения, попытки изнасилования и умышленного убийства 12-летней девочки в Ивановском районе, а также надругательства над телом умершего (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 297 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Прокуратура намерена ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу без права на залог», — пояснил Лысенко.

Напомним, меру пресечения подозреваемому суд должен избрать в пятницу, 21 июня. В этот же день в Ивановке простятся с убитой Дашей Лукьяненко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мать убийцы 11-летней девочки в Ивановке отказалась от сына.

На снимке: у дома, где произошло циничное, жестокое убийство ребенка, все оцеплено. Здесь дежурит полиция, оберегая хозяев от возмущенных односельчан.

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