Убийство Даши Лукьяненко: в полиции восстановили хронологию трагедии

Украина

В Нацполиции буквально посекундно восстановили хронологию чрезвычайного происшествия в Ивановке (Одесская область) где 13 июня пропала, а в четверг, 19 июня, была найдена убитой 11-летняя Даша Лукьяненко.

«За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию. Найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. Мы опросили более 2000 жителей поселка и осмотрели тысячи квадратных метров местности», — пишет на своей страничке в социальных сетях первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Согласно восстановленной картине происшествия, подозреваемый — сосед девочки — увидел Дашу на местном рынке около 14:10. Он покидает рынок, куда девочка заходила к работающей там маме, а через 10 минут сама Даша идет в направлении к школе, где у нее должны были начаться занятия по танцам. От рынка до места преступления — около 140 метров, которые девочка могла пройти за две-три минуты. Именно в это время несколько жителей поселка слышали детский крик и собачий лай. В 10:25 Даше позвонила подружка, но телефон ребенка уже не отвечал.

«Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения», — добавил Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали фото и видео с места, где была убита Даша Лукьяненко. Ее тело нашли в выгребной яме.

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