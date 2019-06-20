Мать убийцы 11-летней девочки в Ивановке отказалась от сына (видео)

Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова заявила, что больше не хочет его знать и откзазалсь от сына. Об этом идет речь в сюжете «ТСН».

Женщина заявила, что не будет защищать своего ребенка.

«Он действительно признался, это он сделал. Очень много вещественных доказательств. Не могли на него давить и подставить. Я боялась, что где-то на территории найдем какие-то вещи, которые принадлежат Дарье, но когда в действительности ребенка нашли, нашли много доказательств. Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына»,— считает мать Тарасова.

Отмечается, что когда Николай совершил преступление, дома кроме него никого не было. Семья уехала в Одессу, а сына попросили разгрузить товар на базаре. Там он и выследил ребенка соседей, а впоследствии затащил во двор и пытался изнасиловать, а потом убил.

«Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом возле меня и ни слова мне не сказал. А как людям теперь объяснить, что я на самом деле об этом не знала», — отметила женщина.

Напомним, что 19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. В поселке буквально шокированы этой трагедией. На торговой палатке, в которой на местном рынке работают родители подозреваемого в убийстве Николая Т., красной краской написали: «Смерть убийце!». Минувшей ночью местные жители едва не подожгли дом, в котором случилось зверское убийство девочки и в котором проживает семья подозреваемого. Нынче это жилище охраняет полиция. Тем не менее семье убийцы советуют покинуть поселок, поскольку длительное время охранять их никто не будет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похороны зверски убитой 11-летней Даши Лукьяненко, спецоперация по поиску которой длилась шесть суток, состоятся в пятницу, 21 июня. Девочку похоронят на местном кладбище.

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