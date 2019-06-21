Участники протестов в Грузии разгромили офис правящей партии и начали строить баррикады (видео)

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Участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», расположенный на проспекте Руставели. Кроме того, несколько участников акции сожгли на улице флаг этой же партии. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

Около сотни участников акции протеста все еще остаются на проспекте Руставели, где накануне начался митинг против приезда в Тбилиси российской парламентской делегации.

Несмотря на то, что спецназ разогнал с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов большую часть митинга, на котором было около семи тысяч человек, оставшиеся участники протестов на проспекте Руставели в Тбилиси сооружают баррикады — они складывают на проезжей части стулья, столы, мусорные урны.

Часть протестующих время от времени предпринимают попытки переместиться поближе к зданию парламента, однако спецназ не дает им такой возможности, вновь и вновь применяя слезоточивый газ.

Трем пострадавшим на акции у парламента в Тбилиси проводят операцию в клинике Ингороква. По словам административного директора клиники Нино Кочорашвили, трем пациентам, пострадавшим на акции у парламента проводят операцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 20 июня у здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с выходкой главы российской делегации на Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), депутат аГосдумы РФ Сергея Гаврилова. На открытии сессии, которая проводилась в здании парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера парламента. Тогда грузинские депутаты, представляющие оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», попытались изгнать российскую делегацию. Оппозиция указывала на тот факт, что Гаврилов ранее в своих выступлениях не раз заявлял, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые являются непризнанными республиками. Международное сообщество считает их территорией Грузии. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент. В ответ спецназ с помощью водометов оттеснил протестующих от здания парламента.

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