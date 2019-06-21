У страха глаза велики: оккупанты усилили охрану Крымского моста, создав спецбригаду

Украина

В Росгвардии сформирована специальная морская бригада, которая предназначена для охраны Крымского моста. Об этом со ссылкой на главу ведомства, генерала армии Виктора Золотова сообщает РИА Новости.

«Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав бригады входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

В ведомстве подчеркнули, что первоочередной задачей является охрана Керченского моста, «для этого в бригаде сформирован морской отряд».

Напомним, что помимо создания специальной бригады оккупанты намерены усилить патрулирование Керченского моста. Так, в Ярославской области судостроители завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива. Катера этого типа якобы предназначены для борьбы с подводными диверсантами. Кроме того, на церемонии спуска на воду катера глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив, в том числе со стороны оккупированного Россией Крыма.

В то же время сами оккупанты, как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», — направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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