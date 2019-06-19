Украина

В преддверии традиционной прямой линии президента России Владимира Путина представители малого бизнеса Керчи в отчаянии записали к нему обращение в надежде на решение их проблем. Видео коллективной просьбы керчан появилось на днях на видеохостинге YouTube.

В нем они утверждают, что местная власть не слышит их и наоборот — «душит» непомерными сборами. Также женщины и мужчины объясняют, что жизнь после захвата Крыма Россией — «не сахар». В частности, средние зарплаты в городе значительно ниже, чем «на материке» — в районе 12−15 тысяч рублей (4,8 тыс. грн — 6,1 тыс. грн).

Кроме того, граждан пенсионного и предпенсионного возраста на работу, вопреки обещаниям власти, брать никто не хочет: вот и приходится людям идти в мелкую торговлю. Но и здесь им вставляют «палки в колёса».

Керчане жалуются, что недавно построенный Крымский мост просто убил торговлю в городе. Туристы теперь даже не заезжают к ним, соответственно спрос на товары сильно упал.

Торговцы Керчи просят Путину «повлиять» на местных чиновников, которые усугубляют и без того плачевное положение. Каждого предпринимателя обязывают приобрести и установить за свои деньги кассовый аппарат, но средств на это у многих людей просто нет. В итоге авторы обращения предрекают полный крах мелкой торговле в Керчи, если ничего не изменится, ведь люди просто уйдут «в тень» из-за невыносимых условий, которые перед ними ставит власть.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский ученый Юрий Медовар рассказал в интервью нашему изданию, что после того, как в центре Москвы задержали журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, и в России начались массовые митинги, в стране снова заговорили о возможности силового свержения власти. Вместе с тем на данный момент у Путина в такой вариант не верят и, соответственно, его не боятся.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter