- 05:25 Крымский мост убил торговлю: представители мелкого бизнеса Керчи записали «челобитную» Путину
- 04:55 Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании: что обещает
- 04:25 Дефолта не будет: Зеленский рассказал, когда начнется подготовка программы с МВФ
- 03:55 На «подвал КГБ»: власти Армении ужесточают условия содержания в тюрьмах «воров в законе»
- 03:18 Перебили игру: Климкин рассказал, почему РФ отказывается выполнять решение трибунала ООН
- 02:50 Как спутники плавятся в атмосфере Земли: в Сети появилось зрелищное видео
- 02:11 Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет
- 01:27 Массовое отравление детей в Луганской области: пострадали 15 человек
- 00:57 Регина будет в шоке: Топалов признался, что хочет «сожрать» собственного сына
- 00:29 Скандальному лоукостеру YanAir снова разрешили летать из Украины
- 18.06 23:35 Пассажиры заблокировали один из терминалов в "Борисполе"
- 18.06 23:18 В Японии произошло сильное землетрясение: волны цунами идут в сторону АЭС
Крымский мост убил торговлю: представители мелкого бизнеса Керчи записали «челобитную» Путину (видео)
В преддверии традиционной прямой линии президента России Владимира Путина представители малого бизнеса Керчи в отчаянии записали к нему обращение в надежде на решение их проблем. Видео коллективной просьбы керчан появилось на днях на видеохостинге YouTube.
В нем они утверждают, что местная власть не слышит их и наоборот — «душит» непомерными сборами. Также женщины и мужчины объясняют, что жизнь после захвата Крыма Россией — «не сахар». В частности, средние зарплаты в городе значительно ниже, чем «на материке» — в районе 12−15 тысяч рублей (4,8 тыс. грн — 6,1 тыс. грн).
Кроме того, граждан пенсионного и предпенсионного возраста на работу, вопреки обещаниям власти, брать никто не хочет: вот и приходится людям идти в мелкую торговлю. Но и здесь им вставляют «палки в колёса».
Керчане жалуются, что недавно построенный Крымский мост просто убил торговлю в городе. Туристы теперь даже не заезжают к ним, соответственно спрос на товары сильно упал.
Торговцы Керчи просят Путину «повлиять» на местных чиновников, которые усугубляют и без того плачевное положение. Каждого предпринимателя обязывают приобрести и установить за свои деньги кассовый аппарат, но средств на это у многих людей просто нет. В итоге авторы обращения предрекают полный крах мелкой торговле в Керчи, если ничего не изменится, ведь люди просто уйдут «в тень» из-за невыносимых условий, которые перед ними ставит власть.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский ученый Юрий Медовар рассказал в интервью нашему изданию, что после того, как в центре Москвы задержали журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, и в России начались массовые митинги, в стране снова заговорили о возможности силового свержения власти. Вместе с тем на данный момент у Путина в такой вариант не верят и, соответственно, его не боятся.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...