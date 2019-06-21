«Сияет от счастья»: СМИ сообщили о четвертой «беременности» Кейт Миддлтон

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На состоявшихся 18 июня знаменитых скачках Royal Askot среди гостей была замечена и Кейт Миддлтон. Для светского выхода герцогиня Кембриджская выбрала утонченное платье от Elie Saab нежно-голубого цвета, однако поклонников заинтересовал не элегантный образ супруги принца Уильяма, а ее странное поведение. Об этом пишет «Стархит» со ссылкой на Express.co.uk.

Издание отмечает, что 37-летняя Кейт постоянно держалась за живот, как это обычно делают дамы в положении, а также пыталась скрыть при помощи сумочки возможные изменения в фигуре. При этом герцогиня Кембриджская много общалась с гостями и провела на свежем воздухе несколько часов.

Еще одним косвенным доказательством беременности Миддлтон стало ее настроение. По словам очевидцев, Кейт выглядела немного рассеянной, но при этом буквально сияла от счастья.

Принц Уильям сопровождал супругу, еще раз продемонстрировав, что их семейному благополучию ничто не угрожает. Принц трогательно заботился о Кейт и практически не отходил от нее весь день.

В то же время Несмотря британский эксперт по материнству Виктория Дженнингс (Victoria Jennings), несмотря на слухи, уверена, что пока Миддлтон не находится в положении.

«Очевидно, что сейчас Кейт слишком увлечена заботой о младшем сыне Луи, который является любимчиком всей семьи. Думаю, она хотела бы отложить рождение четвертого малыша на несколько лет, чтобы насладиться общением со старшими детьми», — считает она.

В то же время королевская семья никак не прореагировала на обращение Express.

К тому же многие поклонники герцогини вспомнили о том, что во время предыдущих беременностей она страдала из-за сильного токсикоза. Проблемы с самочувствием были настолько серьезными, что уже на ранних сроках Кейт стала пропускать рабочие мероприятия. Сейчас же супруга принца Уильяма успевает посещать несколько светских раутов за день. Также она активно занимается благотворительностью, наносит визиты в школы и больницы.

Так как на ближайшие недели у Миддлтон и ее супруга запланировано сразу несколько важных встреч, журналисты «предсказывают», что все внимание поклонников и прессы вновь будет приковано к животу герцогини.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон и принца Уильяма по возвращении из командировки возле дома встречали дети.

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