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Кейт Миддлтон и принца Уильяма по возвращении из командировки возле дома встречали дети: в сеть попало видео
Один из фанатов королевской семьи случайно заснял на видео и выложил в Instagram момент возвращения домой Кейт Миддлтон и принца Уильяма после их официальной поездки в графство Камбрия. Супруги, которые поскорее хотели вернуться в Лондон, воспользовались вертолетом, который приземлился на лужайке Кенсингтонского дворца. От вертолета Кейт и Уильям, которым явно не терпится поскорее увидеться с детьми, быстрым шагом направляются к своему дому. А за воротами можно разглядеть фигуры идущих им на встречу пятилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты и няни, у которой на руках сидит годовалый принц Луи.
Поклонники Кембриджей пришли в восторг от этой трогательной сцены. Они утверждают, что на видео даже слышен смех и радостный визг Шарлотты, а также ее возглас: «Мама!». Хотя сам момент встречи запечатлен не был.
В ближайшее время вокруг Кенсингтонского дворца будут дополнительно высажены деревья и живая изгородь, чтобы защитить его обитателей от посторонних глаз.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил старушку: пенсионерка в больнице в тяжелом состоянии.
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