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Брат Кейт Миддлтон стал жертвой воров (фото)
Младший брат герцогини Кембриджской стал жертвой воров. Джеймс Миддлтон пожаловался в соцсети Instagram, что у него украли велосипед с тележкой, в которой он возил девять своих собак — золотистого ретривера Мэйбел, черных спаниелей Эллу (которая живет у него уже десять лет), Рафу, Зулу, Инку и Луну, а также черного лабрадора и двух кокер-спаниелей.
«К сожалению, мой велосипед для собак украден. Элла и компания расстроены. Наши прогулки на велосипеде приносили мне и всем, кого мы встречали по пути, столько радости. Есть видеозаписи с камер наблюдения, которые изучаются, но я хотел бы найти его… Пожалуйста, распространите это сообщение, и, если количество „лайков“ достигнет 15 тысяч, я сделаю пожертвование в соседний приют для собак и кошек, чтобы поддержать его замечательную работу, ведь его обитатели потеряли намного больше, чем просто велосипед!», — написал брат Кейт Миддлтон. Пользователи выразили ему свое сочувствие и надежду на то, что потеря найдется. Уже через несколько часов число «лайков» превысило 28 тысяч.
Велосипед для перевозки грузов Babboe Cargobike стоит почти 3000 долларов.
32-летний Джеймс, проживающий ныне в шотландской глубинке, ранее писал о том. что собаки помогли ему пережить период депрессии и одиночества. В настоящее время Миддлтон уже не чувствует себя одиноким: он уже около года встречается с француженкой Ализе Тевене. И поговаривают, что дело уже идет к свадьбе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дешевое платье, в котором пришла на «королевскую» свадьбу девушка брата Кейт Миддлтон, вызвало ажиотаж среди модниц.
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