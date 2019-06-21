Украина

"Русский мир" это дорого: в сети сравнили цены в Донецке и на остальной части Украины

В оккупированном Донецке цены на продукты продолжают расти. На самые ходовые сезонные овощи продавцы могут поставить цену втрое выше, чем на подконтрольных Украине территориях. В полтора-два раза дороже обходится подсолнечное масло, молоко и творог.

Сравнение цен на продукты приводится на странице Инфорпост в Twitter. При расчетах использовался официальный курс 0,42 рубля/грн. Если же учесть курс реальный, то есть тот, по которому на самом деле можно купить валюту, цены на самые востребованные продукты питания на оккупированных территориях окажутся еще выше.

«Зато теперь цены в магазинах в рублях — об этом ведь многие мечтали весной 2014?» — зло иронизируют авторы поста.

Напомним, кроме цен, жители оккупированных территорий неоднократно жаловались на качество продтоваров. Реализаторы практикуют продажу просроченной продукции российского производства. Некоторые повседневные товары в дефиците и отпускаются по одной упаковке в руки.

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