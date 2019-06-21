- 08:04 Похудеть и очистить организм помогут фруктово-овощные соки и смузи с зеленью и семенами льна
- 08:04 «Сюжет о том, как я, пастор, «заставляю детей рыть окопы», облетел в России все телеканалы»
- 07:59 Партии "Слуга народа" и "Голос" заговорили о возможной коалиции в Раде
- 07:59 Полетал на вертолете и отметил 9-летие сына: Криштиану Роналду с размахом отдохнул в Греции
- 07:51 Звезда сериала «Друзья» шокировал своим неряшливым видом
- 07:24 "Русский мир" это дорого: в сети сравнили цены в Донецке и на остальной части Украины
- 06:55 «Сияет от счастья»: СМИ сообщили о четвертой «беременности» Кейт Миддлтон
- 06:20 У страха глаза велики: оккупанты снова усилили охрану Крымского моста
- 05:50 Участники протестов в Грузии разгромили офис правящей партии и начали строить баррикады
- 05:25 Мощный шторм накрыл Францию: опубликовано впечатляющее видео
- 04:50 «Люблю и буду любить Брэда Питта»: Дженнифер Анистон удивила неожиданным признанием
- 04:25 Бывшая жена любовника Собчак полностью обнажилась в Сети
"Русский мир" это дорого: в сети сравнили цены в Донецке и на остальной части Украины
В оккупированном Донецке цены на продукты продолжают расти. На самые ходовые сезонные овощи продавцы могут поставить цену втрое выше, чем на подконтрольных Украине территориях. В полтора-два раза дороже обходится подсолнечное масло, молоко и творог.
Сравнение цен на продукты приводится на странице Инфорпост в Twitter. При расчетах использовался официальный курс 0,42 рубля/грн. Если же учесть курс реальный, то есть тот, по которому на самом деле можно купить валюту, цены на самые востребованные продукты питания на оккупированных территориях окажутся еще выше.
«Зато теперь цены в магазинах в рублях — об этом ведь многие мечтали весной 2014?» — зло иронизируют авторы поста.
Напомним, кроме цен, жители оккупированных территорий неоднократно жаловались на качество продтоваров. Реализаторы практикуют продажу просроченной продукции российского производства. Некоторые повседневные товары в дефиците и отпускаются по одной упаковке в руки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...