День летнего солнцестояния: что строго запрещено делать

Общество и люди

В пятницу, 21 июня — самый длинный день в году — летнее солнцестояние, которое у наших предков считалось мистическим. Второй день солнцестояния — зимний — наступает в конце декабря.

В самую короткую в году ночь было принято не спать, а гадать, прыгать через костер и искать цветок папоротника, который, по преданиям, покажет, где спрятан клад.

В день летнего солнцестояния незамужние девушки гадали на суженого-ряженого, пуская по воде венки с зажженными свечами. Считалось, что парень, который поймает такой венок, вскоре предложит девушке выйти за него замуж.

Один из основных элементов этого дня — огонь. Через костер прыгали, желая очистится от злых духов или избавиться от болезни. К примеру считалось, что сжигание в огне, который разводили ближе к утру, одежды заболевшего человека поможет ему выздороветь. А если через огонь прыгнет пара, взявшись за руки, то это сулило им долгую и счастливую жизнь.

В этот день людям не следует лениться, ругаться и обижаться, а также выбрасывать остатки пищи.

Считалось хорошей приметой входить в баню или же искупаться в реке до заката. Хорошей приметой считалась и свадьба, которую сыграли в день летнего солнцестояния. А рожденному в такой день ребенку сулили покровительство духов природы.

А для защиты от злых духов в самую короткую ночь нужно носить с собой букеты из цветов или трав, в том числе и зверобой, который полагали сильной защитой от злых духов. Девушкам, которые хотели выйти замуж, рекомендовали носить в волосах живые цветы.

Праздник заканчивался на рассвете, встретить который считается хорошей приметой. А пеплом от костра, который горел в честь летнего солнцестояния, удобряли землю, что, по преданиям, обещало обильный урожай.

Советы астролога, что можно, а чего нельзя делать в этот день, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Чем нам грозит день летнего солнцестояния».

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