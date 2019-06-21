Скандал в Днепре: учениц исключили из школы из-за неуплаты "добровольных" взносов (видео)

Общество и люди

В городской гимназии № 3 Днепра случился скандал — троих учениц отказались переводить в десятый класс. Семьи школьниц уверены: реальная причина в том, что родители не сдавали «добровольно-принудительные» взносы в фонды учебного заведения.

Свое общение с директором гимназии родители записали на телефон, а потом продемонстрировали аудио журналистам. Четко прозвучала фраза, что есть школы, где материальная помощь — это обязанность. «У нас это — обязанность. Потому мы вам и предлагаем», — говорится на записи.

В итоге ситуация разрешилась к всеобщему удовлетворению: после скандала места в 10-м классе гимназии неожиданно нашлись и ученицам предложили все-таки написать заявления о зачислении. Но к тому моменту девушки уже поступили в другие учебные заведения и от «щедрого» предложения отказались. В гимназии назначена проверка от городского управления образования. Результаты обещают сообщить через 10 дней, сообщает 5 канал.

В группе «Батьки Дніпра» в Facebook родители подтвердили, что это точно не первый случай, когда учеников гимназии «принуждают к благотворительности». Но до сих пор родители предпочитали либо молча платить, либо без огласки переводить ребенка в другую школу.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что должны делать родители, если в школе требуют обязательно платить благотворительные взносы. Как объясняют в Минобразования, родители по своей инициативе вправе собирать средства для нужд класса (например, для общих экскурсий, поездок), но не наполнять в принудительно-добровольном порядке благотворительные фонды.

Ранее в школе Харькова ученицу публично унизили из-за неуплаты ее родителями школьных взносов.

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