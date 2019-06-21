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Этим калечили людей: в сети показали фото пули, которыми стрелял спецназ Грузии (видео)
В сеть выложили видео, как во время разгона массовой акции протеста в Тбилиси грузинский спецназ использует дробовики, а также фото огромной резиновой пули, извлеченной из тела одного из пострадавших.
«Вот этим калечили людей. Подтверждено, что два человека — девушка 19 лет и парень 23 лет — потеряли глаза. Один человек все еще в коме», — говорится в комментарии к фото, на котором показана пуля, выпущенная из оружия спецназовца.
Также в сеть попало видео оружия, из которого стреляли в Тбилиси правоохранители.
Вот так выглядит политический харакири по Грузинский.#МечтанутыКхэКхэ pic.twitter.com/2rDn8MU8WM— (@G_Valashvili) 21 июня 2019 г.
Несмотря на то что грузинская оппозиция призвала людей вечером собраться у парламента на проспекте Руставели, в Тбилиси и ряде грузинских городов продолжаются акции протеста. Протестующие озвучили новое требование — досрочные парламентские выборы. Известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и возвращается домой.
По не подтверждённым данным задержано более 800 участников акции.(@G_Valashvili) 21 июня 2019 г.
Менты не прекращают отлов протестующих…
Про правительственные каналы показывают турецкие сериалы в место новостей, это такой аналог лебединого озера… #Тбилиси #Грузия #Georgia #Tbilisi pic.twitter.com/Ej4zKAbP3xКак ранее сообщали «ФАКТЫ», участники протестов в Грузии разгромили офис правящей партии и начали строить баррикады.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.