Этим калечили людей: в сети показали фото пули, которыми стрелял спецназ Грузии (видео)

Мир

В сеть выложили видео, как во время разгона массовой акции протеста в Тбилиси грузинский спецназ использует дробовики, а также фото огромной резиновой пули, извлеченной из тела одного из пострадавших.

«Вот этим калечили людей. Подтверждено, что два человека — девушка 19 лет и парень 23 лет — потеряли глаза. Один человек все еще в коме», — говорится в комментарии к фото, на котором показана пуля, выпущенная из оружия спецназовца.

Также в сеть попало видео оружия, из которого стреляли в Тбилиси правоохранители.

Несмотря на то что грузинская оппозиция призвала людей вечером собраться у парламента на проспекте Руставели, в Тбилиси и ряде грузинских городов продолжаются акции протеста. Протестующие озвучили новое требование — досрочные парламентские выборы. Известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и возвращается домой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter