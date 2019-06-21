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Протесты в Грузии: спецназ с помощью водометов оттеснил протестующих от здания парламента
В центре Тбилиси силы спецназа используя водометные машины вытеснили протестующих с территории, прилегающей к зданию парламента Грузии. Об этом пишет Радио Свобода.
Сообщается, что бойцы полицейского спецназа окружили практически со всех сторон несколько десятков митингующих и стали поливать их водой из водомета, а также использовать слезоточивый газ.
Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения, на месте не осталось практически ни одного участника акции.
Преследования участников протеста продолжились на улицах, прилегающих к центральному проспекту Тбилиси, некоторых участников акции задерживали.
Также правоохранители разобрали палатки, установленные протестующими у здания законодательного органа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.
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