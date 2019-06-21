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До +36: синоптик рассказала о жаре в выходные дни
В выходные дни в Украине будет по-прежнему очень жарко — днем воздух раскалиться до + 31 + 36 градусов, в западных областях ожидается + 28 + 32 градуса.
«Кратковременные дожди с грозами пройдут в западной части, к ним присоединятся Винницкая и Житомирская области. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.
На остальной территории будет сухо и солнечно», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Жарко будет и в Киеве, где в субботу, 22 июня, и в воскресенье, 23 июня, днем ожидается до +32 + 34 градусов. Осадки в столице маловероятны, только к вечеру в воскресенье может пройти дождь с грозой.
«Берите большой запас воды в машину, кошек и собак обмахивайте и смачивайте, одежду надевайте свободную», — советует синоптик и добавляет, что сейчас слова «лето» и «жара» в Украине составляют незыблемую пару.
«Красавица и чудовище. Зита и Гита. Лед и пламя. Соловей и ива. Или как говорили старые Ляписы: „Ты ромашка, я — весна, Ты жевачка, я — десна, Ты переносица, я — гайморит, Ты Испания, я — Мадрид“. Временами бывает, что два слова не ходят друг без друга. Лето и жара. Мы также оказались в этом списке, что, честно говоря, не странно. Ведь — не январь», — шутит Наталья Диденко.
Синоптик обнадежила, пообещав, что жара спадет в начале следующей недели — 25−26 июня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с повышением температуры воздуха в столице приняли решение временно не проводить продовольственные ярмарки, чтобы избежать вспышек кишечных инфекций и пищевых отравлений.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!