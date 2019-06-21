Украина

В Киеве на вход и выход закрыли сразу несколько станций метро

В пятицу, 21 июня, утром поступила информация о минировании станции «Крещатик» и перехода на станцию «Майдан Незалежности», поэтому их закрыли на вход-выход, пока специалисты проясняли обстановку в подземке и искали взрывоопасные предметы. А позже аноним также сообщил о минировании станций «Олимпийская», «Печерская», «Гидропарк», «Золотые ворота» и перехода на «Театральную» — они пока закрыты для пассажиров. На объектах задействованы полиция, взрывотехническая служба и кинологи.

Станции откроют, как только закончатся все проверки.

В последнее время анонимные звонки участились: они поступают регулярно — «минируют» медзаведения, торговые точки, станции метро. Так, 16 и 17 июня из-за угрозы взрыва были на некоторое время закрыты сначала станция «Олимпийская», затем «Печерская».

Между тем злоумышленникам по статье 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» УК Украины грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали также о том, что 20 июня неизвестные сообщили о «минировании» аэропортов в Киеве и Одессе, а также железнодорожных вокзалов в Киеве и Львове.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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