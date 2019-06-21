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В киевском метро поезд зацепил парня: первые детали и фото с места ЧП
На столичной станции метро «Контрактовая площадь» подъезжающий поезд травмировал молодого человека, который по неизвестным причинам упал на перроне. Ранее в Киеве на станции метро «Крещатик» ножом ранили парня.
Фото с место ЧП на своей страничке в социальных сетях разместил «Киев Оперативный». «Ужасный случай произошел только что на станции метро „Контрактовая площадь“. По предварительной информации, по неизвестным пока причинам, парень упал на перроне и ударился головой. В этот момент проезжал поезд метро и задел голову бедолаги. К сожалению, информация о текущем состоянии пострадавшего неизвестна», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на «красной ветке» киевского метро пьяные пассажиры спровоцировали драку в вагоне поезда, которую сняли на видео.
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