Происшествия

В киевском метро поезд зацепил парня: первые детали и фото с места ЧП

На столичной станции метро «Контрактовая площадь» подъезжающий поезд травмировал молодого человека, который по неизвестным причинам упал на перроне. Ранее в Киеве на станции метро «Крещатик» ножом ранили парня.

Фото с место ЧП на своей страничке в социальных сетях разместил «Киев Оперативный». «Ужасный случай произошел только что на станции метро „Контрактовая площадь“. По предварительной информации, по неизвестным пока причинам, парень упал на перроне и ударился головой. В этот момент проезжал поезд метро и задел голову бедолаги. К сожалению, информация о текущем состоянии пострадавшего неизвестна», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на «красной ветке» киевского метро пьяные пассажиры спровоцировали драку в вагоне поезда, которую сняли на видео.

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