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Продают жетоны с наценкой: в сети рассказали об интересном "бизнесе" возле метро в Киеве
Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» осуществляет плановый переход от использования пассажирами жетонов на оплату проезда специальными карточками для проезда. В предприятии уверены, что это избавит киевское метро от очередей за жетонами.
В то же время многим приезжим не по душе это новшество. Они жалуются, что приехав в Киев по делам им там нужно пару раз проехать в метро и для этого придется купить карточку. Из-за этого каждое утро на станции метро «Вокзальная» образовываются огромнейшие очереди из людей, желающих приобрести такие карточки.
Эти воспользовались ушлые «дельцы», которые начали продавать жетоны приезжим с наценкой. Об этом пишут пользователи в соцсетях.
«Сегодня утром у м. Вокзальная людям в очереди на улице за 12гр. предлагали 1жетон!!! Зашел внутрь сказал полицейскому про это, но он никак не отреагировал, и удалился. Видимо в судьбе с перекупщиками… вот такой себе малый бизнес», — написал пользователь Андрей Маркович.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве намерены до 31 октября полностью вывести из обращения жетоны для проезда.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!