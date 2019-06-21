В Запорожье педофил насиловал двухлетнюю девочку и снимал процесс на видео (фото)

Происшествия

В Запорожье арестовали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он в течение года насиловал 2-летнюю девочку, снимая процесс на видео. Как стало известно «ФАКТАМ», мужчину в закрытых группах в Telegram вычислили оперативники. При задержании педофил, отвечая на вопрос следователя, сказал: «Я занимался с ребенком сексом для своего удовольствия».

— Подозреваемый работал фотографом. Часто посещал различные культурные и спортивные мероприятия с участием детей, — рассказывает пресс-офицер Департамента киберполиции Юлия Квитко. — Фотографировал девочек-гимнасток, наблюдая за тем, как они переодеваются, после чего выкладывал снимки в закрытых группах, ориентированных на педофилов.

Однажды его попросили остаться присмотреть за двухлетней девочкой. И вот, пока мама малышки ходила по своим делам, мужчина изнасиловал ребенка, запечатлев свои действия на видеокамеру.

Позже это повторялось еще несколько раз. Насильник убедился, что девочка ничего не смогла рассказать своей маме и осмелел. Стал под разными предлогами все чаще оставаться с ребенком. На сегодняшний день нам известно, что педофил насиловал малышку еще трижды. Все это продолжалось год.

Как стало известно «ФАКТАМ» из достоверных источников, жертвой педофила оказалась его крестница. Специфическое видео извращенец выкладывал в закрытых группах в интернете. Взамен, для пополнения своей коллекции детской порнографии, он получал подобные видеоролики от других участников групп. Интересно, что видео секса с маленьким ребенком, которое выкладывал детский фотограф, шокировало даже некоторых участников закрытых групп для педофилов.

На сайте полиции был опубликован фрагмент общения подозреваемого с другими участниками группы. «Сколько твоей?" — «Семь. А твоей 2? Как она на подобные фото реагирует? Или ты фотаешь когда спит она?» — «Нормально реагирует. Говорю ей, что это мне на память. Чтобы любоваться ее красотой. Часто ты встречаешься с дочкой подруги?» — «Сейчас редко. Малая заболела. Как только поправится — наведаюсь». — «Это хорошо. И оставляет тебя одного с малышкой?» — «Да». — «Ммм… Доверяет».

«Не буду хвастаться, но в месяц я присутствую на тренировках по художественной и эстетической гимнастике по 5—8 раз, как свой. Соревнования скоро грядут, вот и обновится архивчик», — хвастался детский фотограф перед другими участниками группы.

Открыто уголовное производство. Мужчина арестован на 60 суток. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в селе Ивановка Одесской области педофил убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а труп спрятал в выгребной яме. Девочка пропала 13 июня, ее тело нашли только через неделю. Педофилом-убийцей оказался сосед девочки, который принимал активное участие в ее поисках.

В пятницу, 21 июня, стали известны шокирующие результаты экспертизы.

Фото в тексте — с сайта Нацполиции в Запорожской области



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter