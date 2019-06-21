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В Киеве задержали наглых грабителей-иностранцев, укравших 300 тысяч (фото, видео)
В Киеве трое иностранцев вытащили из машины пакет с 300 тысячами гривен прямо на глазах их владельца. Ранее в Оболонском районе столицы неизвестные похитили 500 тысяч гривен из припаркованного автомобиля.
Как сообщают в столичной полиции, 60-летний киевлянин с крупной суммой денег подъехал к одному из торговых центров Киева. Как только он припарковался под ТЦ, к его машине подбежал злоумышленник и через переднее пассажирское окно выхватил кулек с деньгами, сел в поджидающий его автомобиль и попытался скрыться.
По некоторым данным, водитель авто-беглеца не справился с управлением и авто врезалось в другую машину. Попытавшихся сбежать злоумышленников задержали сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева.
Трех членов преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. «Детективы опросили потерпевшего, задержанных и свидетелей происшествия, проработали видео с камер наблюдения, провели неотложный обыск иномарки злоумышленников, изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Установлено, что возраст фигурантов — от 29-ти до 48-ми лет, они являются гражданами другого государства. Известно, что за жертвой подозреваемые следили и ждали благоприятного момента для совершения преступления», — рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (Грабеж, совершенный в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой из авто, в котором сидел ребенок, украли деньги и украшения на миллион гривен. Мальчик запомнил авто, что помогло правоохранителям задержать одного из грабителей, который показал место, где была спрятана сумка с вещами и документами потерпевших. Однако ни денег, ни украшений в ней не оказалось.
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