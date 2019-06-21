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Скандального туроператора оштрафовали на полтора миллиона гривен
Антимонопольный комитет наложил штраф в 1,5 миллиона гривен на туроператора Join Up за обман туристов и нечестную конкуренцию. Об этом в Facebook пишет глава АКМУ Юрий Терентьев.
По его словам, установлено, что туроператор информировал своих потенциальных клиентов о том, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями «МАУ» и «Роза ветров» (владелец Игорь Коломойский), с которыми у туроператора не было договоров.
«Гарантия перелета известными перевозчиками является одним из ключевых факторов при выборе туроператора для отдыха на популярных курортах, в частности Египта и Турции», — отмечает Терентьев.
Он напоминает, что это уже второй штраф в этом году. Ранее Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тысяч гривен за неправдивую рекламу относительно «лидерства» компании на рынке.
Напомним туроператор Join Up принадлежит владельцам авиакомпании SkyUp Airlines Татьяне Альбе и Юрию Альбе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Барышевский суд Киевской области приостановил действия лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, чьи пассажиры в последнее время сталкивались с невозможностью вовремя вылететь из страны или же вернуться в Украину. В ответ в SkyUp заявили, что претензии может выдвигать компании ее клиент, а человек, подавший иск в суд, никогда не покупал билеты у авиаперевозчика. И пообещали обжаловать решение судьи в Апелляционном суде Киевской области.
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