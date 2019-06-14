Продавали несуществующие туры: в Киеве начался суд по делу о громкой туристической афере

Происшествия

В Киеве начался суд над турагентами-мошенниками, обманувшими людей больше чем на два миллиона гривен. Аферу организовали мать и дочь. Зарегистрировавшись как турагенты, женщины продавали туры в Египет, Турцию, Эмираты и на Кипр. Клиентам говорили, что сотрудничают с известными туроператорами — такими как TUI Украина, Join Up и другими. И даже показывали соответствующие документы. Когда клиенты оплачивали туры (люди вносили по несколько тысяч долларов), им выдавали квитанции об оплате. — Все было официально, поэтому и не возникало сомнений, — говорит одна из пострадавших Наталья. — Их офис находился в торговом центре «Аладдин» на Позняках. Повсюду вывески TUI Украина. Теперь я уже понимаю, что на самом деле вывеска ни о чем не говорит — ведь это офис турагентства, а не туроператора. А турагентство баннеры может развешивать какие угодно. Но тогда никто об этом не задумывался. А баннеры TUI Украина только добавляли уверенности, что это надежная контора. О том, что их обманули и никто никуда не поедет, туристы узнавали за несколько дней до вылета. Тогда неожиданно оказывалось, что авиабилеты не куплены и номера в отелях не забронированы. «ФАКТЫ» выясняли, как мошенникам удалось за несколько месяцев обмануть больше трех десятков семей, а также как в разгар туристического сезона не стать жертвой подобных афер.

«В нашем договоре было указано, что турагентство выкупило тур у „Анекс Тура“. Но когда мы обратились в эту компанию, там сказали, что впервые об этом слышат»

— Заключая договор с этой турфирмой, мы понятия не имели о том, что ее директор уже тогда попала в черные списки многих туроператоров, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья. — За поездку на двоих в Египет я заплатила 34 тысячи 500 гривен. Мы должны были улететь в Хургаду 17 сентября 2018 года. Билеты и отель я оплачивала еще в июле. Договор заключала с турагентством, зарегистрированным как ФОП (фізична особа — підприємець). Кстати, в это агентство обращалась не впервые. За год до этих событий я уже покупала у них тур, и тогда все было в порядке.

Как и в прошлый раз, выбрала подходящие даты, место и отель. Получила квитанцию об оплате. Обычно билеты и ваучеры турагентства выдают недели за две до вылета, поэтому мы терпеливо ждали до сентября. Были уверены: раз полностью все оплатили, беспокоиться не о чем. Но когда за полторы недели до отъезда муж перезвонил в агентство, там сказали, что сроки могут сдвинуться: мол, задерживают рейсы. А 9 сентября, за неделю до вылета, нам позвонили и объявили, что рейса не будет. Дескать, нам продали тур другого турагентства — «Анекс Тур» (которое, в свою очередь, купило его у туроператора TUI Украина) и там не набрали достаточное количество людей.

Сообщили, что вылет переносится на 22 сентября. Пытаясь разобраться, мы обратились в турагентство «Анекс Тур». Спросили, почему перенесли рейс. В «Анекс Туре» удивились: «Мы ничего не переносили. Вылет завтра, как и планировалось».

Мы пришли в турагентство в ТРЦ «Аладдин», где покупали путевки. Там застали женщину, которая называла себя директором, и потребовали объяснений. Она сказала, что причина переноса нашей поездки не в самолете, а в овербукинге. Мол, отель продал больше номеров, чем у них есть, и нас теперь негде разместить. Это было очень странно, ведь мы выкупили номер за два с половиной месяца до поездки! «Это вина отеля, они там что-то напортачили, — сказала директор. — Но если вы согласны полететь 22 сентября, все будет так, как договаривались. Тот же отель, то же количество дней».

Наталья согласилась и заключила с турагентством дополнительный договор, в котором были указаны уже новые сроки. Но перед тем, как подписывать бумаги, заметила, что там шла речь о туре в Шарм-эль-Шейх, а не в Хургаду.

— Когда мы указали на это менеджеру, та сказала: «Извините, я ошиблась», — говорит Наталья. — Она исправила Шарм-эль-Шейх на Хургаду, но все это выглядело очень странно. В агентстве пообещали 17 сентября точно сказать, подтвердил ли отель новую бронь. Когда мы с большим трудом дозвонились директору агентства, она сообщила, что у них опять ничего не получается: дескать, им посоветовали другой отель, а он плохой. Предложила приехать и аннулировать тур.

Но мы поехали уже не к ней, а в главный офис туроператора TUI Украина. Ведь в конце концов это их тур, а турагентства — это только посредники. Но там нам сказали, что, поскольку мы заключали договор с турагентством, они никак не могут повлиять на происходящее.

По словам Натальи, в тот момент в офисе туроператора TUI Украина никто не сказал ей, что срок действия договора туроператора с продавшим ей тур турагентством давно истек.

— Юристы TUI Украина, с которыми мы связались, позвонив на горячую линию туроператора, порекомендовали ни в коем случае не писать заявление об аннуляции, — говорит Наталья. — Потому что нельзя аннулировать тур, которого не было. И если бы мы написали такое заявление, деньги нам никто не вернул бы — все выглядело бы так, будто мы отказались от тура по своей инициативе. Хотя скоро мы поняли, что деньги нам никто не собирался возвращать в любом случае. И все, что нам на протяжении двух с половиной месяцев рассказывала директор агентства, было враньем. На самом деле не было проблем ни с авиарейсами, ни с отелем. Просто билеты на самолет для нас никто не купил, а номера в отеле не забронировали.

«Менеджеры не знали, что предлагают людям несуществующие туры»

В аналогичную ситуацию попали десятки других потерпевших. Многие хотели поехать на отдых большой семьей, поэтому покупали путевки на четверых или даже пятерых человек. Отдавали по три-четыре тысячи долларов.

— Мы потеряли 74 тысячи гривен, — рассказал «ФАКТАМ» потерпевший Александр. — Именно столько стоил десятидневный тур в Кемер на меня, жену и ребенка. Там мы с супругой хотели отметить двадцатилетие нашей свадьбы. Мы из тех потерпевших, которых привлекла вывеска TUI Украина. Я знал, что это известный туроператор, который давно работает на рынке. Кто же мог предположить, что на самом деле у этого турагентства с туроператором нет даже договора и все это самый настоящий обман?

Мы подписали договор за полгода до вылета. С тех пор я периодически заходил в агентство (оно находится недалеко от дома) и спрашивал, все ли в порядке. Менеджеры уверяли, что все отлично и за два дня до вылета отдадут нам билеты и ваучеры. Мы должны были лететь 22 августа. А 21-го, когда уже собрали чемоданы, позвонила директор турагентства и заявила, что поездка сорвалась. Причин не объясняла. Сказала, что может предложить нам поехать позже — 25 сентября. Но нас эти даты уже не устраивали, и мы решили отказаться от тура. Я потребовал, чтобы мне вернули деньги. В тот же день отправил им по электронной почте заявление на возврат средств. Директор пообещала, что деньги нам вернут в течение 14 дней.

Но ни через 15 дней, ни через месяц этого не произошло. И пока одни потерпевшие писали заявления в полицию, а другие рассказывали о происходящем в соцсетях, злополучное турагентство продолжало работать и привлекать все новых клиентов. Только после резонанса в прессе ТРЦ «Аладдин» разорвал с ними договор об аренде помещения. В полиции по заявлениям потерпевших (которых становилось все больше) открыли уголовное производство. А представители туроператора TUI Украина заявили, что с этим турагентством из ТРЦ «Аладдин», оказывается, не сотрудничают еще с декабря 2017 года.

Сейчас это громкое дело передали в суд. 18 июня в Дарницком райсуде Киева состоится первое заседание. На скамье подсудимых директор злополучного турагентства и ее дочь. По документам у каждой из них было свое турагентство.

— То есть обе были зарегистрированы как ФОПы, — рассказал «ФАКТАМ» прокурор Киевской местной прокуратуры № 2 Всеволод Могилевский. — Но если мать работала с 2016 года, то ее дочь зарегистрировалась как предприниматель только летом 2018-го. Они обе продавали людям несуществующие туры.

— Многие потерпевшие говорят, что пошли в это турагентство только из-за вывески TUI Украина, который считается надежным туроператором. TUI Украина действительно не имеет отношения к этой фирме?

— Называя туроператоров, с которыми якобы сотрудничают, подозреваемые упоминали также Join Up, TPG и других. Все зависело от направления, которое выбирал человек. Кто-то летел в Египет или Турцию, а кто-то выбирал Эмираты. Дело в том, что с большинством из перечисленных туроператоров подозреваемая (мать. — Авт.) действительно раньше сотрудничала. Потом срок договоров истек, но потерпевшим никто об этом не сообщил. Кстати, в большинстве случаев с клиентами работали не сами подозреваемые, а их подчиненные — обычные менеджеры. Менеджеры предлагали людям (теперь уже потерпевшим) туры, брали у них деньги и подписывали с ними договоры.

— Тем не менее менеджеров в числе подозреваемых нет. Почему? Неужели они не знали, что предлагают людям несуществующие туры?

— Не знали. Так как раньше подозреваемые действительно сотрудничали с перечисленными туроператорами, в их компьютерах остались логины и пароли, чтобы без проблем заходить к ним на сайты. Не зная, что сроки договоров истекли, менеджеры брали у людей деньги и осуществляли предбронь. Деньги отдавали директору (одной из подозреваемых), а та, в свою очередь, уже должна была оплатить тур. Но этого никто не делал. Предбронь автоматически отменялась. Потерпевшие ждали билетов и ваучеров, не догадываясь, что до туроператора деньги так и не дошли.

«Сейчас в деле 38 пострадавших семей»

По словам Всеволода Могилевского, сейчас в деле 38 пострадавших семей. Общая сумма ущерба — 2 миллиона 82 тысячи гривен. После того как подозреваемым предъявили подозрение, суд избрал им меру пресечения. Одной — домашний арест, другой — личное обязательство.

— Давая показания следствию, подозреваемые настаивали, что все это гражданско-правовые отношения, — говорит Всеволод Могилевский. — Однако здесь однозначно имело место мошенничество. Уголовное производство открыто по статье «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты рекомендуют перед покупкой тура хорошо изучить рынок и почитать о турагентстве отзывы в Интернете

— В чем ошибка потерпевших? Что они могли и должны были проверить, чтобы не стать жертвой обмана?

— Они могли выяснить, действителен ли договор турагентства с туроператором. Но этого, как правило, никто не делает. Тем более что турагентство официально зарегистрировано, и когда люди вносили деньги, им выдавали кассовые ордера. Мало кто, обращаясь в турагентство, будет отдельно направлять запрос туроператору, перепроверяя, действительно ли тот же TUI Украина сотрудничает с тем или иным ФОП. Поэтому, к сожалению, на такой обман может попасться кто угодно. Что еще могло насторожить в этом турагентстве — цены на туры были процентов на десять ниже рыночных.

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Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты рекомендуют перед покупкой тура хорошо изучить рынок и почитать о турагентстве отзывы в Интернете.

— Перед тем как заключать договор с турагентством, постарайтесь проверить, насколько оно надежно, — советует читателям «ФАКТОВ» директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук. — Если оно работает всего несколько месяцев, это большой риск. Также важно зайти на официальный сайт туроператора и лично убедиться в том, что там есть сведения об офисе, в который вы обратились. Лучше даже перезвонить туроператору и уточнить, действителен ли их договор с тем или иным турагентством. Если вы убедились в том, что турагентство в самом деле сотрудничает с туроператором, но с вашей поездкой что-то пошло не так, имеет смысл сразу обращаться в центральный офис туроператора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине аннулированы лицензии трех туроператоров. Речь идет о сети агентств «Горящие туры», а также фирмах «Лаки-Тур» и «Дионис-Прага-Украина».



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