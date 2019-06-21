Похищали и грабили людей на улице: в Харькове задержали банду сотрудников военкомата (видео)

Происшествия

Недавние случаи в Киеве, когда полиции пришлось освобождать людей, похищенных сотрудниками военкомата под предлогом отправки в армию (несмотря на то что похищенные освобождены от военной службы по здоровью), нередки и в других регионах. Так, в Харькове активисты и полицейские задержали банду офицеров, которые не только пытались похитить молодых людей, но еще и избивали и грабили своих жертв. Сообщения о том, что неизвестные, представляющиеся сотрудниками военкоматов, отлавливают на улицах Харькова молодых людей и пытаются забрать их в армию или хотя бы заставить пройти медкомиссию, уже с месяц появляются в соцсетях и информресурсах. Несмотря на то что у многих похищенных военкомами парней есть отсрочка и освобождение от военной службы, у них отбирали телефоны и лишали их свободы передвижения — кого на несколько часов, кого на несколько дней.

Так, в начале мая одетые в гражданское сотрудники военкомата Индустриального района «засветились» возле метро «Индустриальная», где отлавливали молодых людей, чей возраст им казался призывным, требовали у них документы и проверяли, не являются ли парни уклонистами. Свои документы военные не показывали. Вызванные патрульные полицейские только советовали парням предоставить свои личные данные этим людям, несмотря на то что такие требования противозаконны.

Через пару дней сотрудники того же военкомата поймали возле железнодорожного вокзала жителя Запорожья, оказавшегося в Харькове проездом. Он успел вызвать полицию, но патрульные лишь выяснили его личность, после чего только наблюдали, как военные заломили парню руки и закинули его в свой автомобиль. У молодого человека отобрали телефон и привезли парня в военкомат Индустриального района, где вместе с другими же такими молодыми людьми насильно удерживали до утра следующего дня, не давая ни есть, ни пить. С утра его, несмотря на наличие отметки об отсрочке в приписном талоне, увезли на сборный пункт, где удерживали несколько дней, обещая отдать под суд за уклонение от службы в армии.

Поскольку правоохранители не хотят пресекать незаконные действия военкоматов, бороться с ними решили активисты, которым в конце концов удалось поймать и задержать «на горячем» одну такую банду военных, которые не только пытались похитить двух молодых людей, братьев, один из которых — врач-интерн — при себе имел «белый билет» (документ об освобождении от воинской службы), но еще избили и грабили одного из них.

— Мы давно отслеживаем такие случаи, — рассказал «ФАКТАМ» харьковчанин Виталий Бойченко, вместе с активистами группы взаимопомощи «Надзор-Харьков» прибывший на место происшествия. — Около трех недель патрулируем по городу, однако такие группы из военкоматов хорошо маскируются, часто меняют места своих засад, и поймать их тяжело. Но 20 июня нам повезло — когда поступило сообщение об очередном таком случае, наш патруль был неподалеку, и мы оперативно подъехали. Как оказалось, люди в гражданском требовали документы у двух братьев, нанесли одному из них телесные повреждения и отобрали телефон. Второму удалось вырваться и вызвать полицию и нас. Позже военный прокурор сказал, что они по этому факту открыли уголовное производство. Мы держим это дело на контроле и постараемся, чтобы оно дошло до суда.

Семеро мужчин в гражданском на нескольких частных автомобилях были блокированы. С сотрудниками полиции они общаться отказались, сославшись на статью 63 Конституции Украины. Активистам же они то рассказывали, что они обычные люди и оказались здесь случайно, то заявляли, что они офицеры, ищут призывников в армию. Применение силы и факт ограбления неизвестные отрицали, несмотря на то, что есть показания пострадавших, свидетелей. Также есть и видео, на котором видно, как они ногами и руками пытаются ударить снимавших их граждан. А отобранный у потерпевшего телефон неожиданно обнаружился под автомобилем неизвестных военных.

Всех семерых доставили в Слободской отдел полиции. Там они заявили, что являются офицерами, сотрудниками военкомата. А не в форме потому, что сейчас у них личное время (у кого-то из них оказался, по их словам, выходной, у кого-то — обеденный перерыв), они ездят по городу на своем личном транспорте. Из райотдела их забрал представитель военной службы правопорядка. Он сообщил, что после того, как у этих офицеров отберут пояснения информация по факту превышения власти будет внесена в Единый реестр досудебных расследований, а также будет проведено служебное расследование действий этих офицеров.

В Харьковском зональном отделе военной службы правопорядка не смогли прокомментировать произошедшее — ответственный за связи со СМИ в настоящее время находится в зоне ООС, а дежурный недавно заступил на смену и ему ничего об этом неизвестно. В военной прокуратуре Харьковского гарнизона записали номер телефона корреспондента «ФАКТОВ» и пообещали позвонить, но так и не позвонили.

В Харьковском облвоенкомате опровергали сообщения о предыдущих случаях похищения военкомами людей, заявляя, что после проведения служебных расследований ни один из них не подтвердился. А за информацию о том, что активисты и полиция 20 июня поймали сразу семерых военных-похитителей, сотрудница военкомата поблагодарила «ФАКТЫ», пообещав сообщить об этом военкому, который тщательно во всем разберется.

Между тем в харьковских, и не только, пабликах в соцсетях уже начали появляться призывы к тому, чтобы насильственными методами прекратить беззаконие военкоматов, на которое не реагируют правоохранители: «Если полиция не разбирается с ними по закону — мы разберемся по беззакону», «Отм*дошить до полусмерти этих — другие перестанут»…

P. S. Когда материал был подготовлен к публикации, спикер главка Нацполиции Харьковской области Елена Баранник сообщила «ФАКТАМ», что открыто уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий сотрудниками военкомата. Как видим, ограбление, нанесение телесных повреждений и попытка похищения почему-то офицерам не инкриминируются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военкоматы не имеют полномочий на проведение проверок документов на улице или облав, о чем неоднократно заявляли представители Минобороны и Генштаба. Такие полномочия есть у Нацполиции — но только в ряде регламентированных Законом «О Национальной полиции» случаев. Желание выяснить, не является ли человек призывником, не уклоняется ли он от армии, отслужил ли он или же у него есть отсрочка от призыва, не является законным основанием для проверки документов.

А глава МВД Арсен Аваков заявил, что подобные облавы, когда в военкоматы свозятся пойманные в общественных местах молодые люди призывного возраста, а потом уже военкомы разбираются, подлежат они призыву или нет (многие насильно приведенные в военкоматы юноши доказывают, что у них есть освобождение или право на отсрочку от службы), незаконны даже при помощи полиции. Принудительная доставка призывников в военкоматы не входит в функции полиции, поскольку это нарушение конституционных прав и свобод граждан. Работники Нацполиции могут участвовать в подобных мероприятиях лишь в рамках уголовных производств по фактам уклонения от призыва, утверждает министр.

Видео с youtube-канала #ХОЗЯИНДВОРА

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter