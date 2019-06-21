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В «Европейской Солидарности» заявили, что попытки отменить закон о языке получат решительный отпор
В пятницу, 21 июня, Конституционный суд Украины получил конституционное представление за подписью 51 народного депутата из фракции оппозиционного блока — форпоста Кремля — о конституционности Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом говорится в обращении на сайте партии «Европейская Солидарность».
«Борьба реваншистов против закона о языке — это не только предвыборный пиар или попытки нивелировать достижения пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это стремление путинских прихвостней выслужиться перед хозяином Кремля»,— считают авторы сообщения.
В партии «Европейская Солидарность» уверены, что украинский язык для промосковских политиков является жестким раздражителем, поскольку он несет в себе генетический код украинской нации и является основой ее идентичности.
«Европейская Солидарность» остается на страже украинского языка. Мы предупреждаем, что любые реваншистские попытки отменить или внести изменения в языкового закона получат решительный отпор не только от наших партийцев, но и от всех патриотов Украины", — считают авторы обращения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Конституционный суд Украины подали представление, касающееся недавно принятого закона об украинском языке. В частности, на сайте КС отмечается, что судье-докладчику распределено представление от 51 народного депутата Украины «О соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ от 25 апреля 2019 № 2704-VIII». В то же время журналисты подготовили инфографику, которая демонстрирует изменения, связанные с законом о языке. В частной жизни этот закон никак не изменит положение дел. Указанным документом регламентируется деятельность СМИ, государственных органов и других публичных площадок. К сожалению, эти аргументы никак не нашли отклик у подающих представление.
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