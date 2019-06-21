Конституционный суд рассмотрит конституционность закона об украинском языке

Украина

В Конституционный суд Украины, который недавно признал соответствующим Основному закону президентский указ о роспуске Верховной Рады, подали представление, касающееся недавно принятого закона об украинском языке.

Так, на сайте КС отмечается, что судье-докладчику распределено представление от 51 народного депутата Украины «О соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ от 25 апреля 2019 № 2704-VIII».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты подготовили инфографику, которая демонстрирует изменения, связанные с законом о языке. В частной жизни этот закон никак не изменит положение дел. Указанным документом регламентируется деятельность СМИ, государственных органов и других публичных площадок.

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