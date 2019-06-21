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«Дело Михайлика»: всех подозреваемых в покушении на одесского активиста отпустили из-под стражи
В пятницу, 21 июня, Киевский районный суд Одессы освободил из-под стражи всех подозреваемых в нападении и покушении на жизнь известного одесского активиста Олега Михайдика.
Согласно вердикту, вынесенному судьей Юлией Федулеевой, двоих — Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе — освободили из-под стражи и отпустили под круглосуточный домашний арест. Третьему, Торнике Герасину (Нагладзе) не определяли меру пресечения, в связи с тем, что состояние его здоровья (инвалида первой группы) остается крайне тяжелым. Он был отпущен из-под стражи еще в ноябре минувшего года.
Напомним, материалы уголовного производства о покушении на главу городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика были переданы в Киев в конце 2018, как результат жалоб потерпевшего и подозреваемых. Тогда расследование было поручено Главному следственному управлению Нацполиции, однако его снова вернули в Одессу. Дело практически не расследуется.
«Я не берусь выступать в роли следователя, прокурора или судьи, но итоги 8-месячного фактического саботажа и развала расследования покушения на мое убийство, могу подвести.
1. С большой долей вероятности к покушению имеет отношение профессиональный киллер. Чего в упор не увидел ни генпрокурор Луценко, ни следователи Национальной полиции, ни СБУ.
2. К покушению, скорее всего, имеют отношение представители правоохранительных органов.
3. В Одессе почти все знают, кто мог заказать покушение и кому я мешал. Но это мало кому, кроме журналистов, оказалось интересным.
4. Расследование преднамеренно развалено. Как и большинство других нападений на общественных деятелей и журналистов", — констатировал сам Олег Михайлик.
Он практически убежден в том, что материалы дела нарочито переданы в Одессу, чтобы «снять с себя всю ответственность за полный провал и просто „слить“ это дело». Отвечать за этот провал, по мнению потерпевшего, будет «какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого сделают козлом отпущения».
Впрочем, Михайлик изначально заявлял о том, что задержанные полицией и обвиненные в покушении на него граждане Грузии, на самом деле, не имеют никакого отношения к происшедшему.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе суд выпустил из СИЗО подозреваемого в покушении на активиста Михайлика, а также о том, что одесского активиста Михайлика прооперировали в Германии: из легкого извлечена пуля.
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