Выстрел себе в ногу: Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в Грузию

Мир

Президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям Российской Федерации с 8 июля летать в Грузию. Об этом говорится в указанном на сайте Кремля указе.

Сообщается, что указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан» «временно запрещает осуществлять воздушные перевозки (в частности коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии».

Также на время действия запрета российским туроператорам Путин советует не продавать туры из России в Грузию.

Кроме того, Путин приказал вернуть россиян из Грузии.

«Принять меры по обеспечению возврата россиян из Грузии, а российскому МИД — обеспечить в координации с властями Грузии безопасность граждан РФ в Грузии»,— говорится в сообщении.

Очевидно, на такой шаг Путин пошел в связи с антироссийскими протестами, которые вспыхнули с небывалой силой в Тбилиси 20 июня и продолжаются 21 июня. Более 5 тысяч человек вышли на демонстрацию в первый день к парламенту Грузии из-за выходки депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова. Гаврилов прибыл в парламент Грузии для участия в Межпарламентской православной ассамблеи. Он открыл это мероприятие, хотя это должен сделать спикер грузинского парламента. А еще депутат уселся в кресло спикера парламента и проводил мероприятие на русском языке. Гаврилов, кстати, известен тем, что неоднократно заявлял, что не признает оккупированные Россией Абхазию и Южную Осетию частями Грузии. Протестующие требовали, чтобы российский депутат извинился за свое поведение и немедленно покинул Грузию, но впоследствии оппозиция дала правящей партии час для отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы Службы безопасности Вахтанга Гомелаури. На следующий день Кобахидзе ушел в отставку.

Но такой шаг станет, прежде всего, «выстрелом себе в ногу» по отношению к миллионам россиян: в прошлом году в Грузии побывало 1,4 млн граждан РФ (данные Национальной администрации туризма страны). По количеству туристов в Грузии россияне занимают второе место после азербайджанцев. Теперь им всем придется добираться к жемчужинам Кавказа через третьи-десятые страны, переплачивая многочисленным посредникам.

Напомним, что ситуация во многом сходная с украинской — 25 октября 2015 года после аннексии Россией Крыма и активного вмешательства в конфликт на востоке страны Украина прекратила воздушное сообщение с Россией. Теперь, чтобы попасть в нашу страну, россияне вынуждены выбирать «кривые» маршруты — в частности, добираться через Минск. Но такие полеты обходятся дорого. По данным сайта skyscanner, подчас билеты туда-обратно обходятся в сумму около 30 тысяч рублей (около 12,5 тысяч гривен). Также стоит упомянуть, что в апреле текущего года наша страна запретила любые прямые авиаперелеты с Россией (исключение составили авиарейсы миссий Красного Креста, ООН и ОБСЕ). Запрет был принят после визита в Россию в марте кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука, летавших в Москву с просьбой о «дешевом газе». По словам премьер-министра Гройсмана, ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия «не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который, заняв место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси, спровоцировал массовые протесты в столице Грузии, был вынужден под охраной бежать из гостиницы «Рэдиссон Блу Иверия».

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