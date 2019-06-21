Мир

Сбежавший депутат Госдумы РФ и сотни травмированных: что известно о протестах в Грузии (видео)

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который, заняв место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси, спровоцировал массовые протесты в столице Грузии, был вынужден под охраной бежать из гостиницы «Рэдиссон Блу Иверия».

Как сообщает «Грузия онлайн», собравшиеся под гостиницей демонстранты забросали его бутылками и облили водой. «Отступление» российского депутата прикрывали охранники с зонтами.

А «Рустави 2» сообщает, что в ходе противостояния демонстрантов с правоохранителями, которые оттеснили протестующих от здания парламента, сотни пострадавших оказались в больницах Тбилиси.

Точное их количество пока что не известно, но врачи утверждают, что большинство пострадавших госпитализированы с травмами в области головы и конечностей резиновыми пулями. У нескольких человек — ранения в области глаз. Есть среди раненых и сотрудники массмедиа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», расположенный на проспекте Руставели.

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