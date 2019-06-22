Мир

Планета в опасности: в ЕС не смогли договориться о способах защиты климата

Государства Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе, завершившегося в пятницу, не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Об этом пишет DW.

Из-за возражений восточноевропейских стран главы государств и правительств 28 стран-участниц ЕС ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.

Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы. Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.

Участникам саммита также не удалось договориться о том, кто возглавит комиссию ЕС после ухода ее нынешнего председателя Жана-Клода Юнкера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что ни один из кандидатов от трех крупнейших европейских партий в настоящее время не может получить большинства голосов в Европейском совете. Вопрос о новом председателе Еврокомиссии предполагается решить на внеочередном саммите ЕС 30 июня.

Европейская народная партия прочит на эту должность немецкого политика Манфреда Вебера, социал-демократы — нидерландца Франса Тиммерманса, а либералы — датчанку Маргрете Вестагер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты по изменению климата предупредили, что необходимо принимать срочные меры для того, чтобы остановить глобальное потепление. В частности, в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН говорится о том, что ограничения роста температуры на нашей планете на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если «осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества».

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