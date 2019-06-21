Папу Римского легче выбрать, чем нового главу Еврокомиссии

Мир

Ночью 21 июня главы государств и правительств стран Евросоюза попытались на очередном саммите в Брюсселе договориться о том, кто станет новым главой Еврокомиссии. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в конце мая в странах ЕС состоялись выборы в Европарламент. После них происходит смена состава всех руководящих органов Евросоюза и в первую очередь — Еврокомиссии. Обычно лидерам европейских государств удается быстро согласовать кандидатуры, но в этот раз столкнулись интересы Германии, Франции и Испании.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар еще перед началом саммита сделал пессимистичный прогноз. Он предсказал, что потребуется дополнительный саммит. «Очень часто быстрее удается выбрать Папу Римского, чем распределить должности в Еврокомиссии», — подчеркнул с иронией Варадкар.

Предлагаем читателям «ФАКТОВ» разобраться, почему в Брюсселе пока не удалось достичь согласия относительно кандидатуры нового председателя Еврокомиссии. Европейская народная партия (ЕНП), получившая в Европарламенте наибольшее количество мандатов, выдвинула от себя немецкого политика Манфреда Вебера. Его активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель.

Социалисты (вторая по количеству мандатов партия) предложила Франса Тиммерманса из Нидерландов. Партия «Возродить Европу», которую поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, хочет, чтобы Еврокомиссию возглавила датчанка Маргрете Вестагер.

В брюссельских кулуарах звучат еще две фамилии — тот самый Варадкар, который скептически относится к процедуре выборов членов Еврокомиссии и подчеркивает, что он не заинтересован в том, чтобы самому возглавить тот исполнительный орган ЕС, и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Хорватский политик категорически отказывается от любых комментариев по этому поводу.

Макрон был так заинтересован в решении проблемы, что прибыл в Брюссель раньше всех остальных участников саммита — за три часа до официального начала встречи. Французский президент успел переговорить с глазу на глаз с несколькими политиками и, похоже, добился успеха. Ему удалось убедить собеседников в том, что Манферд Вебер, никогда не работавший ни в правительстве Германии, ни в Еврокомиссии, не подходит как кандидат. Для Меркель такая ситуация стала неприятным сюрпризом. Оценивая ситуацию, канцлер ФРГ заявила, что отсутствие единства мнения у участников саммита по официальным кандидатам на пост главы Еврокомиссии «ставит ЕС перед вызовом».

Вопрос пытались решить за ужином. В результате трапеза растянулась на четыре часа. При этом про еду многие ее участники просто забыли.

Наблюдатели сходятся во мнении, что на итог дискуссии между Макроном и Меркель решающее влияние способен оказать премьер-министр Испании Педро Санчес. Он представляет социалистов, которые, как уже говорилось выше, добились серьезного успеха на майских выборах.

Теперь все надежды возлагаются на председателя Европейского совета Дональда Туска. Ему предстоит до 30 июня (день проведения дополнительного саммита) найти компромисс, который устроит всех. Опытный политик решил использовать в переговорах с представителями разных стран ЕС и партий, прошедших в Европарламент, использовать «пакетный метод». Туск намерен быстро составить ряд комбинаций, распределив претендентов на все освобождающиеся посты (члены Еврокомиссии, глава Европейского центробанка, пост, который занимает сам Дональд). Он считает, что такие пакеты будет легче согласовать, поскольку заинтересованные стороны будут видеть, что они могут получить взамен, если согласятся на уступки.

Туск выразил надежду, что 30 июня будет легче договориться. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя слова Дональда Туска, подчеркнул: «Я этого не ожидаю. Но это необходимо сделать».

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