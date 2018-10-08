У человечества осталось 12 лет, чтобы предотвратить глобальную катастрофу — ООН

Наука и технологии

Специалисты по изменению климата предупреждают, что необходимо принимать срочные меры для того, чтобы остановить глобальное потепление. Как говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, ограничения роста температуры на нашей планете на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если «осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества».

Как пишет со ссылкой на доклад издание Daily Mail, у человечества осталось лишь 12 лет для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Уже 2030 году уровень выбросов углекислого газа может достичь критического значения. К этому времени его необходимо сократить на 45%, а к 2050 году — свести к нулю. Иначе повышение температуры приведет к необратимым последствиям — невыносимой для людей жаре, засухам, лесным пожарам, ураганам, наводнениям, распространению болезней, гибели урожаев, голоду и бедности.

При этом только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 миллиарда евро.

Для того, чтобы сократить выбросы углекислого газа эксперты, среди прочего, рекомендуют переходить на вегетарианскую диету. Выращивание овощей сопровождается меньшей выработкой CO₂, чем производство мяса. Рекомендуется также отказаться от газовых бойлеров для отопления домов, перейти на электрические автомобили, прекратить вырубку лесов.

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