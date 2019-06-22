Принц Уильям отметил день рождения: подданные трогательно поздравили будущего короля

Мир

Вчера, 21 июня, свой день рождения отмечал принц Уильям, внук королевы Елизаветы II и один из главных претендентов на престол.

Поклонники со всего мира поздравляли его с этой датой.

В официальном микроблоге Кенсингтонского дворца была выложена фотография счастливого принца, который поблагодарил за поздравления.

«С днем рождения, герцог Кембриджский! Герцог Кембриджский занимает второе место в очереди на трон. Его Королевское Высочество осуществляет ряд благотворительных мероприятий и проектов, а также выполняет публичные и официальные обязанности при поддержке Королевы Великобритании и за рубежом, наряду с герцогиней Кембриджской», — сказано в сообщении Кенсингтонского дворца.

Также были размещены архивные фото, которые не оставили равнодушными британцев.

Конечно, не обошлось и без недовольных: некоторые из подданных Ее Величества были недовольны тем, что в подборке нет фотографий Уильяма и его знаменитой мамы принцессы Дианы.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри также поздравили Уильяма, но через социальные сети — весьма сухо и официально — без каких-либо трогательных совместных снимков. «Поздравляем с днем рождения герцога Кембриджского», — написали они в комментарии. и написали короткое поздравление в комментариях к снимку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне появились слухи о том, что Миддлтон ждет четвертого ребенка. По словам подруги герцогини, четвертая беременность проходит для Кейт гораздо проще, чем первые три. Если это действительно так, то эта новость стала отличным подарком ко дню рождения принца Уильяма.

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