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Стало известно, что Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 37-летие (фото)
21 июня британский принц Уильям празднует свое 37-летие. Этот праздник он проводит в кругу семьи. Кенсингтонский дворец в честь дня рождения герцога Кембриджского опубликовал его новое фото, сделанное во время визита в национальный парк Танзании в прошлом году.
Принц Гарри и Меган Маркл, которые как раз накануне официально объявили о том, что отделяются от благотворительного фонда, который курировали совместно с Уильямом и Кейт Миддлтон, поздравили родственника на своей странице в Instagram весьма сухо и официально — без каких-либо трогательных совместных снимков. «Поздравляем с днем рождения герцога Кембриджского», — написали они. Что дает повод фанатам думать, что вражда между братьями все еще продолжается.
Зато стало известно, какой трогательный подарок приготовила мужу Кейт Миддлтон. Как сообщает издание The Sun, Кэтрин с помощью своих старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты сделала для Уильяма альбом, куда были включены семейный фотографии, детские рисунки и коллажи. «Они отображали то, что они делали в прошедшие годы», — говорит источник. Тем самым Кейт хотела напомнить супругу о том, что является самым важным в его жизни (особенно после слухов о его романе с подругой Кейт — Роуз Ханбери).
Герцогиня затратила на подготовку подарка много времени и усилий. До самого дня рождения Кейт хранила альбом в доме своей младшей сестры Пиппы, чтобы Уильям случайно не обнаружил подарок раньше времени
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жуткие фарфоровые Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта ужаснули британцев.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...