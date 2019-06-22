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Сорок градусов и выше: синоптики прогнозируют в Европе невыносимую жару
На следующей неделе в Европу придет невероятная жара. Об этом предупреждает метеорологическая служба AccuWeather, пишет ТСН со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что на большей части континентальной Европы — от Испании до Германии — днем ожидается от 32 градусов жары. В самых горячих районах, особенно крупных городах, столбики термометров будут показывать до 38−40 градусов.
Сочетание шторма, который остановился над Атлантикой, и высокое давление над центральной Европой вытянут очень горячий воздух из Африки на север, что приведет к «потенциально опасной жаре над большой частью западной и центральной Европы».
Во Франции ожидают 35−40 градусов. Ночью будет не ниже 20 градусов. Французский министр здравоохранения Аньес Бузин предупредила местную власть, больницы и дома для пенсионеров быть в повышенной готовности, отметив, что летом жаркая волна привела к 1500 смертям, больше, чем обычно в июле и августе.
Метеорологи в Германии также прогнозируют до 40 градусов. Не исключают, что будет побит национальный температурный рекорд 2015 года, когда в Баварии зафиксировали 40,3 градуса. В первой половине следующей недели неимоверная жара будет в Мадриде, Берлине, Париже, Брюсселе, Франкфурте. В дальнейшем такая же погода ожидает и жителей Бухареста, Вены, Будапешта, Белграда и Софии.
«Несколько дней экстремального тепла в сочетании с теплыми ночами не позволят зданиям и домам без кондиционера остыть, создавая неудобные условия для сна, а также повышая риск заболеваний, связанных с нагревом. Пожилые люди и дети подвергаются наибольшему риску от таких заболеваний, а внешнее облучение должно быть ограничено в самые жаркие часы дня, чтобы уменьшить риск заболевания», — сказал старший метеоролог Эдуард Лейстер.
Долгосрочные прогнозы погоды показывают, что температура в течение июля и августа, как ожидается, будет выше обычной. По данным Европейского агентства по окружающей среде, 2018-й был одним из трех самых теплых лет на континенте.
Ученые сообщили, что прошлогодняя жара, которая привела к повышению уровня смертности, резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур, закрытию атомных электростанций и лесных пожаров, была связана с климатической ситуацией и что экстремальные климатические явления, вероятно, будут регулярными в последующие десятилетия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине до 22 июня осадки с запада дойдут вплоть до Житомирской и Винницкой областей. Возможны град и шквалы 15−20 м/с. Вместе с дождями придет и небольшое снижение температуры. В воскресенье, 23 июня, температура продолжит снижение в северных областях. В остальных регионах будет жарко — до 30…31 градуса в Виннице и Житомире. В южных областях, в Крыму повысятся и ночные температуры — до +22…24 градусов.
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