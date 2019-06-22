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- 07:59 Автор иска об отзыве лицензии у лоукостера SkyUp заявила, что не подавала в суд и самолетами авиакомпании не летала
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Автор иска об отзыве лицензии у лоукостера SkyUp заявила, что не подавала в суд и самолетами авиакомпании не летала
История с остановкой лицензии лоукостера SkyUp получила скандальное продолжение — журналисты выяснили, что по меньшей мере одна из подписантов искового заявления в суд никогда не летала самолетами авиакомпании, и подписи под заявлением в Барышевский районный суд Киевской области не ставила.
Об этом Оксана Пасенко лично рассказала журналистам программы «Схеми: корупція в деталях».
По ее словам, она уже обратилась с заявлением в полицию в связи с подделкой своей подписи под заявлением.
Напомним, постоянно действующая комиссия Государственной авиационной службы приостановила сертификат эксплуатанта еще одной бюджетной авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года. Поводом стали результаты комплексной инспекционной проверки авиакомпании, во время которой перевозчику сделали несколько замечаний, и часть из них оказалась критическими.
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